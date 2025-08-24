Prima pagină » Economic » O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată

O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată

Oana Zvobodă
24 aug. 2025, 15:35, Economic
O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată

First Bank intră oficial în grupul italian Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari din Europa și cel mai mare din țara de origine.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând cu data de 31.10.2025, First Bank S.A. (denumită în continuare First Bank) fuzionează cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. (denumită în continuare Intesa Sanpaolo Romania”.

Schimbarea face parte din procesul de integrare în Grupul Intesa Sanpaolo în care First Bank a intrat încă din mai 2024.

„Fuziunea marchează un pas important în evoluția parteneriatului nostru, care pune în centrul activității sale nevoile dumneavoastră actuale. First Bank se alătură unei rețele bancare europene de încredere, pentru a vă oferi servicii la standarde înalte. Nu este doar o schimbare de nume, scopul nostru este de a vă susține în fiecare decizie financiară importantă și de a vă oferi produsele bancare de care aveți nevoie.

Cu o prezență internațională în 40 de țări, Grupul Intesa Sanpaolo deservește 21,5 milioane de clienți și este recunoscut pentru inovație, stabilitate și servicii de top. Aceeași expertiză și deschidere către clienți se va regăsi și în România”, transmit reprezentanții grupului italian.

Consiliul Concurenței a autorizat oficial tranzacția prin care Intesa Sanpaolo SpA a preluat First Bank SA.

Grupul Intesa Sanpaolo este activ la nivel global în domeniul financiar-bancar, fiind prezent în 40 de țări și deservind peste 21,5 milioane de clienți.

