Curs valutar 20 august 2025: Leul pierde din nou teren. Cât a crescut EURO față de moneda națională

Moneda europeană s-a apreciat miercuri în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referință anunțat de Banca Națională a României, după câteva zile consecutive în care leul a câștigat teren.

BNR a anunțat pentru 20 august un curs de 5,0611 lei pentru un euro, în creștere față de 5,0573 lei înregistrat marți. Dolarul american a fost cotat la 4,3462 lei, în urcare față de 4,3312 lei în ziua precedentă.

Lira sterlină a ajuns la 5,8679 lei, comparativ cu 5,8527 lei marți, iar francul elvețian a crescut la 5,3836 lei, de la 5,3735 lei.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a fost cotat la 464,7759 lei, ușor în scădere față de 464, 9675 lei cu o zi înainte.

Pentru comparație, luni, 18 august, leul s-a apreciat ușor în raport cu euro, cursul fiind atunci de 5,0588 lei pentru moneda unică, față de 5,0628 lei la finalul săptămânii trecute.

Surse foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI: