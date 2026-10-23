Acuzații grave ale unei jurnaliste TV la adresa lui Ilie Bolojan: M-a strâns de mână puternic, în semn să opresc filmarea

Jurnalista TV, Simona Gheorghe, îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi strâns-o puternic de mână pentru a o atenționa să oprească filmarea, la recepția de Ziua Națională organizată la Palatul Cotroceni. Jurnalista a răbufnit după aproape un an, când a văzut pe pagina fostului premier că a folosit imagini realizate de ea. ”Nu mai folosi imaginile postate de alții să ataci guvernul pe care l-ai votat tu!”, i-a transmis Simona Gheorghe lui Ilie Bolojan.

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Simona Gheorghe spune că imaginile surprindeau noii miniștri care se pregăteau să intre în sala de plen, în ziua votului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Ea susține că secvențele au fost folosite într-un clip cu criticile formulate de Ilie Bolojan în Parlament. Acest lucru i-a amintit de un episod despre care spune că l-a trăit la Cotroceni, în decembrie anul trecut.

”Să opresc filmarea și să nu îi mai pun întrebări”

Simona Gheorghe i-a cerut lui Ilie Bolojan să transmită un mesaj românilor.

‘‘Pur și simplu, atunci am vrut să fac o înregistrare pentru rețelele sociale cu Ilie Bolojan, în momentul în care l-am întrebat ce le transmite românilor sărăciți de Ziua Națională. În momentul acela, Ilie Bolojan, pur și simplu, m-a strâns de mână puternic, în semn să opresc filmarea și să nu îi mai pun întrebări”, a susținut jurnalista.

Jurnalista a criticat comportamentul fostului premier.

‘‘Dacă domnia sa așa consideră că trebuie să se poarte la o recepție de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni, cu o femeie și cu o jurnalistă, lucrurile spun foarte multe despre comportamentul său”, a declarat Simona Gheorghe la România TV.

”Cu ce drept să strângi o femeie de mână atât de tare?”

Jurnalista România TV a explicat în postarea de pe Facebook de ce a revenit cu acest incident.

‘‘Dar faptul că la recepția de Ziua Națională ți-ai permis să mă strângi de mână rău când ți-am pus o întrebare simplă și am filmat… Asta m-a deranjat!”, a scris aceasta.

”Ce le transmiți românilor de Ziua Națională?”

”Nimic grav. Nu am întrebat de dosare, de politică, de atacuri… Cu ce drept să strângi o femeie de mână atât de tare în Palatul Cotroceni, la o recepție oficială?”, a continuat jurnalista.

Ea spune că a vorbit la acea vreme despre acest incident.

”Atunci am făcut public acest lucru, nu am făcut un caz din asta. Nu am vrut ca alții să te atace prin prisma mea. Așa mi s-a părut corect”, a susținut Simona Gheorghe.

Reacția jurnalistei a pornit de la un clip care conține secvențe filmate și publicate de ea în ziua votului de învestitură.

„Ilie Bolojan și-a făcut clip cu atacuri la noul Guvern. A luat imaginile mele postate în ziua votului pentru noul Guvern și le-a inserat prin discursul lui! Nu doar el și alții din PNL”, a scris aceasta pe Facebook.

Simona Gheorghe l-a nominalizat și pe Robert Sighiartău că i-ar fi folosit imaginile filmate de ea.

Simona Gheorghe: Bolojan, poartă-te frumos cu femeile!

”Dar, Bolojan??? Păi și tu furi imaginile? Nu te las, Ilie Bolojan”, s-a adresat Simona Gheorghe lui Ilie Bolojan.

Jurnalista îi reproșează criticile la adresa guvernului pe care liderul PNL l-a votat.

”Repet, guvern pe care chiar el și partidul lui l-au ajutat să fie învestit în funcție și să ajungă la guvernare”, a afirmat jurnalista.

În final, jurnalista i-a cerut fostului premier să nu mai folosească imaginile ei în mesajele împotriva Executivului.

”Prin urmare, poartă-te frumos cu femeile! Nu mai folosi imaginile postate de alții să ataci guvernul pe care l-ai votat tu! E rușinos!”, a scris Simona Gheorghe.

La învestirea Guvernului Luca Niculescu, Ilie Bolojan a anunțat că PNL susține instalarea Executivului pentru încheierea crizei politice. În același discurs, el a criticat PSD și o parte din miniștrii propuși și a precizat că liberalii nu intră la guvernare.