Prima pagină » Știri politice » Acuzații grave ale unei jurnaliste TV la adresa lui Ilie Bolojan: M-a strâns de mână puternic, în semn să opresc filmarea

Acuzații grave ale unei jurnaliste TV la adresa lui Ilie Bolojan: M-a strâns de mână puternic, în semn să opresc filmarea

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jurnalista TV, Simona Gheorghe, îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi strâns-o puternic de mână pentru a o atenționa să oprească filmarea, la recepția de Ziua Națională organizată la Palatul Cotroceni. Jurnalista a răbufnit după aproape un an, când a văzut pe pagina fostului premier că a folosit imagini realizate de ea. ”Nu mai folosi imaginile postate de alții să ataci guvernul pe care l-ai votat tu!”, i-a transmis Simona Gheorghe lui Ilie Bolojan.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Simona Gheorghe spune că imaginile surprindeau noii miniștri care se pregăteau să intre în sala de plen, în ziua votului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Ea susține că secvențele au fost folosite într-un clip cu criticile formulate de Ilie Bolojan în Parlament. Acest lucru i-a amintit de un episod despre care spune că l-a trăit la Cotroceni, în decembrie anul trecut.

”Să opresc filmarea și să nu îi mai pun întrebări”

Simona Gheorghe i-a cerut lui Ilie Bolojan să transmită un mesaj românilor.

‘Pur și simplu, atunci am vrut să fac o înregistrare pentru rețelele sociale cu Ilie Bolojan, în momentul în care l-am întrebat ce le transmite românilor sărăciți de Ziua Națională. În momentul acela, Ilie Bolojan, pur și simplu, m-a strâns de mână puternic, în semn să opresc filmarea și să nu îi mai pun întrebări”, a susținut jurnalista.

Jurnalista a criticat comportamentul fostului premier.

‘Dacă domnia sa așa consideră că trebuie să se poarte la o recepție de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni, cu o femeie și cu o jurnalistă, lucrurile spun foarte multe despre comportamentul său”, a declarat Simona Gheorghe la România TV.

”Cu ce drept să strângi o femeie de mână atât de tare?”

Jurnalista România TV a explicat în postarea de pe Facebook de ce a revenit cu acest incident.

‘Dar faptul că la recepția de Ziua Națională ți-ai permis să mă strângi de mână rău când ți-am pus o întrebare simplă și am filmat… Asta m-a deranjat!”, a scris aceasta.

”Ce le transmiți românilor de Ziua Națională?”

Nimic grav. Nu am întrebat de dosare, de politică, de atacuri… Cu ce drept să strângi o femeie de mână atât de tare în Palatul Cotroceni, la o recepție oficială?”, a continuat jurnalista.

Ea spune că a vorbit la acea vreme despre acest incident.

Atunci am făcut public acest lucru, nu am făcut un caz din asta. Nu am vrut ca alții să te atace prin prisma mea. Așa mi s-a părut corect”, a susținut Simona Gheorghe.

Reacția jurnalistei a pornit de la un clip care conține secvențe filmate și publicate de ea în ziua votului de învestitură.

Ilie Bolojan și-a făcut clip cu atacuri la noul Guvern. A luat imaginile mele postate în ziua votului pentru noul Guvern și le-a inserat prin discursul lui! Nu doar el și alții din PNL”, a scris aceasta pe Facebook.

Simona Gheorghe l-a nominalizat și pe Robert Sighiartău că i-ar fi folosit imaginile filmate de ea.

Simona Gheorghe: Bolojan, poartă-te frumos cu femeile!

Dar, Bolojan??? Păi și tu furi imaginile? Nu te las, Ilie Bolojan”, s-a adresat Simona Gheorghe lui Ilie Bolojan.

Jurnalista îi reproșează criticile la adresa guvernului pe care liderul PNL l-a votat.

Repet, guvern pe care chiar el și partidul lui l-au ajutat să fie învestit în funcție și să ajungă la guvernare”, a afirmat jurnalista.

În final, jurnalista i-a cerut fostului premier să nu mai folosească imaginile ei în mesajele împotriva Executivului.

Prin urmare, poartă-te frumos cu femeile! Nu mai folosi imaginile postate de alții să ataci guvernul pe care l-ai votat tu! E rușinos!”, a scris Simona Gheorghe.

La învestirea Guvernului Luca Niculescu, Ilie Bolojan a anunțat că PNL susține instalarea Executivului pentru încheierea crizei politice. În același discurs, el a criticat PSD și o parte din miniștrii propuși și a precizat că liberalii nu intră la guvernare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
19:43
Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
FLASH NEWS Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
19:40
Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
FLASH NEWS Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
19:19
Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
ULTIMA ORĂ Ministrul Apărării s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA, la câteva ore după ce o dronă a lovit o navă civilă la 24 de km de Constanța. Ce a cerut Radu Oprea
18:50
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA, la câteva ore după ce o dronă a lovit o navă civilă la 24 de km de Constanța. Ce a cerut Radu Oprea
FLASH NEWS Gigi Becali, mărturisire neașteptată despre microfoanele din casă. Ce a făcut latifundiarul din Pipera când a descoperit că e ascultat
18:38
Gigi Becali, mărturisire neașteptată despre microfoanele din casă. Ce a făcut latifundiarul din Pipera când a descoperit că e ascultat
FLASH NEWS Bolojan, săgeți către PSD, la Sinaia, după plecarea de la Guvern: „Cu golanii e greu să faci treabă”
17:45
Bolojan, săgeți către PSD, la Sinaia, după plecarea de la Guvern: „Cu golanii e greu să faci treabă”
Mediafax
ANALIZĂ. Jeffrey Sachs, declarație fără precedent despre Ucraina: „Europa nu o apără, o distruge”
Digi24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Cancan.ro
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Adevarul
Cum poate aduce România miliarde de dolari din Golf. Expertă: „E o regiune vag prezentă în politica noastră externă”
Mediafax
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Click
Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Ce se întâmplă doctore
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Cel mai bizar nor de pe Marte a devenit acum și mai misterios
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALERTĂ Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
19:38
Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
DECES Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
19:37
Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
DEZVĂLUIRI Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
19:34
Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
ARTĂ O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
19:18
O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
EVENIMENT Peste 60 de miliarde de euro în joc pentru România în bugetul UE 2028-2034. Gândul pune la aceeași masă actorii care vor da direcția banilor europeni la conferința Euro Industry Summit 2026
18:45
Peste 60 de miliarde de euro în joc pentru România în bugetul UE 2028-2034. Gândul pune la aceeași masă actorii care vor da direcția banilor europeni la conferința Euro Industry Summit 2026
INEDIT Ce s-a întâmplat cu britanicul care a înființat o țară pe malul Dunării. Președintele Jackson primește 1.000 de e-mail-uri pe lună de la cei care vor să obțină cetățenia
18:19
Ce s-a întâmplat cu britanicul care a înființat o țară pe malul Dunării. Președintele Jackson primește 1.000 de e-mail-uri pe lună de la cei care vor să obțină cetățenia

Cele mai noi

Trimite acest link pe