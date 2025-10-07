Curtea Constituţională ar putea amâna din nou pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor – SURSE

Curtea Constituţională a României (CCR) ar putea amâna din nou decizia referitoare la pensiile magistraţilor. Data estimată ar fi 14 sau 16 octombrie, spun sursele Gândul.

Pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie.

Se pune problema complexității cauzei, a impactului asupra unei categorii care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și este o dezbatere punctuală, pe criteriile impuse de Constituție, precizează sursele citate.

Exact cum a previzionat fostul judecător al CCR, Augustin Zegrean, într-o reacţie pentru Gândul, probabil magistraţii nu au avut timpul necesar să parcurgă toate documentele de studiat din dosarul moţiunii.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a declarat că îşi depune demisia în cazul în care legea nu va trece la CCR. Ulterior, șeful Executivului și-a nuanțat declarația.

Textul prevede o majorare etapizată a vârstei de pensionare a judecătorilor, până la 65 de ani, iar pensia să nu depăşească 70% din ultimul salariul primit, net.

Opt dintre cele nouă sesizări de neconstituționalitate, referitoare la pachetele de legi pe fiscalitate, au fost amânate pentru data de 8 octombrie de CCR.

