Dacia Sandero își menține poziția de lider în Spania, dar un hibrid ieftin pune Toyota în alertă

Galerie Foto 4
FOTO - Caracter ilustrativ

După două luni în care s-a aflat în afara primului loc, în Spania, Dacia Sandero a revenit în fruntea clasamentului în această țară. Astfel, mașina compactă deținută de Renault a redevenit liderul pieței, în luna martie.

Acest lucru este confirmat de cifrele oficiale de vânzări furnizate de Asociația Producătorilor, ANFAC, care plasează Dacia Sandero în pole-position pentru a treia lună a anului 2026, cu 3.317 unități livrate, singurul model cu peste 3.000 de înmatriculări în această lună, potrivit marca.com.

FOTO – Caracter ilustrativ

Următoarea în clasament, Toyota C-HR, a rămas mult în urmă cu 2.913 mașini vândute, în timp ce Peugeot 208, care completează podiumul, a fost aleasă de 2.815 cumpărători.

Topul 10 modelelor pentru luna martie este completat – în această ordine – de Seat Ibiza, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Seat Arona, Toyota Yaris Cross și MG3.

Cele mai bine vândute mașini din Spania, martie 2026, conform datelor ANFAC:

  • Dacia Sandero – 3.317 unități
  • Toyota C-HR – 2.913 unități
  • Peugeot 208 – 2.815 unități
  • Toyota Corolla – 2.801 unități
  • Seat Ibiza – 2.697 unități
  • Hyundai Tucson – 2.592 unități
  • Nissan Qashqai – 2.553 unități
  • Seat Arona – 2.361 unități
  • Toyota Yaris Cross – 2.243 unități
  • MG3 – 2.198 unități

Apariția compactului hibrid MG3 este demnă de remarcat, deoarece nu intrase anterior în TOP 10 și chiar și-a depășit sora de la marca chineză, MG ZS (care a fost chiar și cea mai bine vândută mașină din Spania timp de câteva luni anul trecut). Tocmai de aceea, ar putea reprezenta o amenințare la adresa dominației Toyota în domeniul hibridelor.

În ceea ce privește clasamentul mărcilor, el rămâne neschimbat, Toyota continuând să fie, de departe, favorita clienților spanioli, cu 11.390 de înmatriculări, ceea ce înseamnă un decalaj uriaș față de locul doi. Volkswagen a livrat 8.483 de mașini, în timp ce Renault, al treilea în clasament, a ajuns la 8.170.

Cele mai bine vândute mărci auto din Spania, în martie 2026, conform datelor ANFAC:

  • Toyota – 11.930 unități
  • Renault – 8.483 unități
  • Volkswagen – 8.170 unități
  • Seat – 7.379 unități
  • Peugeot – 6.958 unități
  • Kia – 6.303 unități
  • Mercedes-Benz – 6.258 unități
  • Dacia – 5.903 unități
  • Hyundai – 5.329 unități
  • BMW – 5.026 unități

Până în prezent în acest an, producătorul japonez (numărul 1 la nivel mondial) a vândut deja 27.512 mașini în Spania, față de 18.849 pentru Renault și 18.546 pentru Volkswagen, Seat având ca obiectiv revenirea pe podium cu 18.128 de livrări.

Mercedes a urcat pe locul șapte în primul trimestru, o poziție neobișnuită pentru o marcă premium (BMW este și ea în TOP 10, deși pe ultimul loc).

Germanii chiar depășesc Dacia, care a avut ceva de suferit de pe urma începutului slab de an al modelului Sandero, deși acum pare să fie în redresare.

Autorul mai recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe