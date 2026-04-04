Dacia Sandero își menține poziția de lider în Spania, dar un hibrid ieftin pune Toyota în alertă

După două luni în care s-a aflat în afara primului loc, în Spania, Dacia Sandero a revenit în fruntea clasamentului în această țară. Astfel, mașina compactă deținută de Renault a redevenit liderul pieței, în luna martie.

Acest lucru este confirmat de cifrele oficiale de vânzări furnizate de Asociația Producătorilor, ANFAC, care plasează Dacia Sandero în pole-position pentru a treia lună a anului 2026, cu 3.317 unități livrate, singurul model cu peste 3.000 de înmatriculări în această lună, potrivit marca.com.

Următoarea în clasament, Toyota C-HR, a rămas mult în urmă cu 2.913 mașini vândute, în timp ce Peugeot 208, care completează podiumul, a fost aleasă de 2.815 cumpărători.

Topul 10 modelelor pentru luna martie este completat – în această ordine – de Seat Ibiza, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Seat Arona, Toyota Yaris Cross și MG3.

Cele mai bine vândute mașini din Spania, martie 2026, conform datelor ANFAC:

Dacia Sandero – 3.317 unități

Toyota C-HR – 2.913 unități

Peugeot 208 – 2.815 unități

Toyota Corolla – 2.801 unități

Seat Ibiza – 2.697 unități

Hyundai Tucson – 2.592 unități

Nissan Qashqai – 2.553 unități

Seat Arona – 2.361 unități

Toyota Yaris Cross – 2.243 unități

MG3 – 2.198 unități

Apariția compactului hibrid MG3 este demnă de remarcat, deoarece nu intrase anterior în TOP 10 și chiar și-a depășit sora de la marca chineză, MG ZS (care a fost chiar și cea mai bine vândută mașină din Spania timp de câteva luni anul trecut). Tocmai de aceea, ar putea reprezenta o amenințare la adresa dominației Toyota în domeniul hibridelor.

În ceea ce privește clasamentul mărcilor, el rămâne neschimbat, Toyota continuând să fie, de departe, favorita clienților spanioli, cu 11.390 de înmatriculări, ceea ce înseamnă un decalaj uriaș față de locul doi. Volkswagen a livrat 8.483 de mașini, în timp ce Renault, al treilea în clasament, a ajuns la 8.170.

Cele mai bine vândute mărci auto din Spania, în martie 2026, conform datelor ANFAC:

Toyota – 11.930 unități

Renault – 8.483 unități

Volkswagen – 8.170 unități

Seat – 7.379 unități

Peugeot – 6.958 unități

Kia – 6.303 unități

Mercedes-Benz – 6.258 unități

Dacia – 5.903 unități

Hyundai – 5.329 unități

BMW – 5.026 unități

Până în prezent în acest an, producătorul japonez (numărul 1 la nivel mondial) a vândut deja 27.512 mașini în Spania, față de 18.849 pentru Renault și 18.546 pentru Volkswagen, Seat având ca obiectiv revenirea pe podium cu 18.128 de livrări.

Mercedes a urcat pe locul șapte în primul trimestru, o poziție neobișnuită pentru o marcă premium (BMW este și ea în TOP 10, deși pe ultimul loc).

Germanii chiar depășesc Dacia, care a avut ceva de suferit de pe urma începutului slab de an al modelului Sandero, deși acum pare să fie în redresare.

