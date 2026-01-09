Criza economică afectează și industria, la un capitol unde țara noastră stătea bine. Producția de automobile în România înregistrează o scădere de 2.6 procente în 2025, după mai mulți ani de creștere și chiar recorduri de producție. Totuși, România şi-a consolidat poziţia de al şaselea producător de automo­bile din Uniunea Europeană în 2025, depăşind ţări cu o tradiţie recunoscută în industria auto precum Italia.

Producția de mașini din România a scăzut cu 2,6% în 2025, după mai mulți ani de recorduri de producție. Asta arată datele publicate vineri de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Astfel, în decembrie 2025, au fost produse în țară un număr de 39.651 automobile, o scădere de -4.13 % față de decembrie 2024, respectiv 41.358 unități. Dintre acestea 21.655 unități au fost produse în uzina DACIA de la Mioveni și 17.996 unități au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova.

Scădere de 2,6% față de 2024

Per total în 2025, producția autohtonă de automobile a atins un volum de 545.510 automobile, din care DACIA 297.182 unități și FORD OTOSAN 248.328 unități, ceea ce reprezintă o scădere de -2.6 % față de anul 2024, respectiv 560.102 unitati.

Scăderea de producție de 2,6% în 2025 vine după un record de producție în 2024, când creșterea a fost de 9,17% față de 2023 (513.050 unități).

Scăderi și pentru brandurile vedetă Dacia și Ford

Această involuție este vizibilă inclusiv la producătorii unor branduri auto vedetă. Astfel, în 2025,Dacia a produs 297.182 de mașini în România, o scădere de la 309.432 de mașini produse în 2024. La râdul său, Ford Otosan (foto jos) și-a micșorat în 2025 producția la 248.328 unități, de la 250.670 unități în anul 2024.

Dacia Sandero rămâne liderul de­taşat al pieţei europene

De notat că modelul Dacia Sandero cu 225.862 de unităţi vândute în ianuarie-noiem­brie 2025, deşi majoritatea acestora provin din fabrica Renault din Ma­roc. Dacia Duster, produs la Mioveni, a totalizat 156.845 de unităţi în pri­mele 11 luni, ocupând locul 9 în topul european. Noul model Dacia Bigster, lansat recent, a intrat direct pe locul 30 în clasamentul din noiembrie cu 8.599 de unităţi livrate, în timp ce Dacia Jogger continuă să contribuie la gama de succes a producătorului de la Mioveni.

