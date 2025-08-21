Dan Armeanu, ASF: Dreptul la MOȘTENIRE pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat

„Pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat dreptul la moştenire”, a spus Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, responsabil pentru piaţa pensiilor private.

„Banii se pot moșteni în orice condiții. În fondul de plată programată se moștenește integral. În fondul de plată viagere se moștenește în funcție de produsul respectiv. La momentul decesului se încasează pensia de către urmași”, a afirmat Dan Armeanu, într-un briefing de presă susținut la finalul ședinței Executivului.

Vicepreşedintele ASF a detaliat care este riscul ca acest proiect să pice în cazul unei sesizări de neconstituționalitate: „Dreptul de proprietate este garantat în același model în care este garantat în momentul de față în Pilonul II. Oamenii rămân proprietari în continuare pe contul respectiv. Legea de plată respectă dreptul de plată, este prevăzut în fondul de plată.”

