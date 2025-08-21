Prima pagină » Actualitate » Dan Armeanu, ASF: Dreptul la MOȘTENIRE pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat

Dan Armeanu, ASF: Dreptul la MOȘTENIRE pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat

Olga Borșcevschi
21 aug. 2025, 14:38, Actualitate
Dan Armeanu, ASF: Dreptul la MOȘTENIRE pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat

„Pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat dreptul la moştenire”, a spus Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, responsabil pentru piaţa pensiilor private.

Banii se pot moșteni în orice condiții. În fondul de plată programată se moștenește integral. În fondul de plată viagere se moștenește în funcție de produsul respectiv. La momentul decesului se încasează pensia de către urmași”, a afirmat Dan Armeanu, într-un briefing de presă susținut la finalul ședinței Executivului.

Vicepreşedintele ASF a detaliat care este riscul ca acest proiect să pice în cazul unei sesizări de neconstituționalitate: „Dreptul de proprietate este garantat în același model în care este garantat în momentul de față în Pilonul II. Oamenii rămân proprietari în continuare pe contul respectiv. Legea de plată respectă dreptul de plată, este prevăzut în fondul de plată.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Dan Armeanu (ASF), explică modificările legii privind Pilonul II de PENSII: Românii pot retrage inițial 30% / În cât timp vor primi restul banilor

Dan Armeanu, anunț despre modificările la Pilonul II de pensii: „Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonu IV”

Citește și

VIDEO SURSE: „Manu Bombardieru”, ginerele lui Sile Cămătaru, reținut într-un dosar de șantaj. Cum ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro
15:08
SURSE: „Manu Bombardieru”, ginerele lui Sile Cămătaru, reținut într-un dosar de șantaj. Cum ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro
POLITICĂ Dublă lovitură pentru Iohannis. Și fără PALAT și fără bani
15:06
Dublă lovitură pentru Iohannis. Și fără PALAT și fără bani
POLITICĂ Năsui scrie că Bolojan n-a luat lumină de la liberali, pentru Pilonul 2: „Ce se întâmplă cu banii? Produc comisioane pentru administratori”
14:49
Năsui scrie că Bolojan n-a luat lumină de la liberali, pentru Pilonul 2: „Ce se întâmplă cu banii? Produc comisioane pentru administratori”
TURISM Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie
14:36
Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie
UPDATE VIDEO Radu Miruță: „Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”
14:23
Radu Miruță: „Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”
ACTUALITATE Turiștii aruncă milioane de euro în Fontana di Trevi. Ce se întâmplă cu aceste monede, de fapt
14:08
Turiștii aruncă milioane de euro în Fontana di Trevi. Ce se întâmplă cu aceste monede, de fapt
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Panică la bordul unui avion, chiar înainte de aterizare! O bucată de aripă s-a desprins în timpul zborului
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Recidivist păstrat la catedră, reținut pentru viol asupra unei copile. Caz scandalos în Învățământ
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este Marian, hărțuitorul Andrei? Bărbatul susține că este „îngerul păzitor” al vedetei și l-a amenințat cu moartea pe Cătălin Măruță: „Pot oferi viață sau pot trimite în iad. Totul depinde de voi”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Povestea statuetei lui Pazuzu, legenda care a inspirat cel mai teribil film de groază din istorie