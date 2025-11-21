Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluță: „Am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur”

Ruxandra Radulescu
21 nov. 2025, 09:28, Actualitate
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința ca fiica sa de 17 ani să trăiască într-un oraș sigur.

„M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au învățat să lupte cu greutățile. De aici știu ce înseamnă să muncești din greu și să găsești soluții indiferent de situații”, a declarat Daniel Băluță.

Siguranța femeilor, prioritate zero

Candidatul PSD a subliniat că unul din motivele candidaturii sale este legat de fiica sa adolescentă:

„Sunt tată, am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur, unde cei aproape două milioane de vecini ai ei îi țin spatele. Astăzi, prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze”.

Băluță a promis un plan clar pentru ca Bucureștiul să devină un oraș sigur pentru toți locuitorii săi.

Sprijin pentru toate generațiile

Edilul a vorbit și despre părinții săi, care au peste 70 de ani:

„Ei și generația lor au ridicat orașul și îmi doresc ca niciun bătrân să nu se mai simtă singur. Să-mi iau ferm acest angajament: să le redăm demnitatea și sprijinul pe care bunicii noștri îl merită”.

Pentru tineri, Băluță a promis sprijin concret:

„Adolescenții duc azi alte lupte grele, cu anxietatea, presiunea socială și lipsa de repere. Au nevoie de sprijin, de sport, de educație și de adulți care să-i țină aproape. Trebuie să fim scutul lor”.

Viziune economică și socială

Candidatul PSD și-a amintit de prima brutărie de la colțul blocului, „o afacere de familie care m-a făcut să înțeleg curajul celor care își iau destinul în mâini”, promițând că va susține concret antreprenorii și freelancerii bucureșteni.

„Știu că viața a devenit grea pentru tot mai mulți. De la chirii la utilități, costurile au crescut. Vreau ca administrația să lucreze pentru oameni, prin soluții care reduc presiunea, nu adaugă”.

Bilanțul din Sectorul 4

Edilul și-a prezentat realizările din mandatele anterioare: „Am atras peste 5 miliarde de euro. Am construit prima stație de metro realizată de o primărie. Am deschis spital. Am consolidat școli și grădinițe. Am făcut din sudul orașului o zonă care se dezvoltă corect”.

Obiectivul său major este ambițios: „Vreau să punem Bucureștiul, până în 2032, pe lista orașelor europene cu cea mai bună calitate a vieții”.

„Vreau un București în care să ne simțim în siguranță. Un oraș în care nimeni nu e lăsat în urmă. Un oraș unde nu doar supraviețuim, ci trăim mai bine”, a conchis Daniel Băluță.

Foto:Mediafax

