21 nov. 2025, 08:43, Actualitate
Ciprian Ciucu îl pune la punct pe Drulă, după ce a pozat în "victima sondajelor": "Ce vină am eu că el e pe locul patru"

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a reacționat la afirmațiile adversarului USR, Cătălin Drulă, care a acuzat că edilul sectorului 6 ar încerca să-l intimideze cu sondajele. Drulă a lansat acuzațiile, în contextul celui mai recent sondaj INSCOP Research, care îl plasează pe Ciucu pe primul loc în cursa pentru PMB și pe USR-ist pe locul al patrulea.

Ciprian Ciucu a precizat că, cel mai probabil, afirmațiile candidatului USR, Cătălin Drulă, au fost făcute pe fondul unei frustrări. Ciucu a adăugat că principalul său adversar în competiția electorală pentru Primăria Capitalei este candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Nu înțeleg de ce m-a luat pe mine la țintă. Chiar nu pot să înțeleg. E bine că nu am reacționat imediat pentru că tendința era să escaladez puțin această discuție, dar mi-e de neînțeles.

Apare un sondaj, al unei case independente, cu care nu am nicio legătură, după care Ciprian Ciucu e de vină că eu sunt pe locul patru. Nu am nimic de-a face cu el”, a spus Ciprian Ciucu, în replică la acuzațiile lui Cătălin Drulă.

INSCOP Research a publicat, recent, un sondaj ce indică o schimbare în dinamica alegerilor pentru Primăria Capitalei. Potrivit INSCOP, Ciprian Ciucu a urcat în clasamentul preferințelor de vot ale alegătorilor și ocupă prima poziție, cu 27,1%, urmat la mică distanță de Daniel Băluță, 24%. Candidatul USR Cătălin Drulă se clasează abia pe locul 4, cu 12%, la mare distanță de locul trei, ocupat de propunerea AUR, Anca Alexandrescu, cu 21,3%.

Topul candidaților la nivelul alegătorii mobilizați, adică cei care spus sigur că vor merge la vot, arată astfel:

  1. Ciprian Ciucu – 27,1%
  2. Daniel Băluță – 24%
  3. Anca Alexandrescu (AUR) – 21,3%
  4. Cătălin Drulă – 12,1%
  5. Ana Ciceală – 7,6%
  6. Alexandru Zidaru „Makaveli” – 2,1%
  7. Eugen Teodorovici – 2%
  8. Vlad Gheorghe – 1,1%

Drulă: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta”

Sondajul INSCOP, l-a determinat pe Cătălin Drulă să lanseze o furtună de acuzații la adresa adversarului său, Ciprian Ciucu, despre care a spus că face „jocuri murdare”. De asemenea, candidatul USR susține că de o lună ar fi fost avertizat de adversarii politici: „Te vom omorî cu sondajele”.

„Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală.

E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja. E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică.

Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a scris Drulă pe Facebook.

