Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat planul pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința de a transforma orașul într-un loc mai sigur pentru fiica sa de 17 ani.

„M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au învățat să lupte cu greutățile. De aici știu ce înseamnă să muncești din greu și să găsești soluții indiferent de situații”, a declarat Daniel Băluță.

Daniel Băluță: „Prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze”

Băluță și-a exprimat dorința de a transforma Capitala într-un oraș sigur pentru femei și a subliniat că ceea ce l-a determinat să candideze este fiica sa în vârstă de 17 ani.

„Sunt tată, am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur, unde cei aproape două milioane de vecini ai ei îi țin spatele. Astăzi, prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze”.



Sprijin pentru vârstnici și generațiile tinere

Actualul edil al sectorului 4 a precizat că una dintre priorități este și grija față de persoanele de vârstă și a vorbit despre părinții săi, care au peste 70 de ani:

„Ei și generația lor au ridicat orașul și îmi doresc ca niciun bătrân să nu se mai simtă singur. Să-mi iau ferm acest angajament: să le redăm demnitatea și sprijinul pe care bunicii noștri îl merită”.

În ceea ce privește generațiile tinere, Daniel Băluță a menționat că este conștient de presiunile care îi copleșesc, într-o societatea tot mai haotică și lipsită de repere. Edilul a promis măsuri care să vină în ajutorul acestora.

„Adolescenții duc azi alte lupte grele, cu anxietatea, presiunea socială și lipsa de repere. Au nevoie de sprijin, de sport, de educație și de adulți care să-i țină aproape. Trebuie să fim scutul lor”.

Viziune economică și socială

Candidatul PSD și-a manifestat aprecierea față de micii antreprenori de cartier și a amintit de prima brutărie de la colțul blocului, „o afacere de familie care m-a făcut să înțeleg curajul celor care își iau destinul în mâini”. Edilul a precizat că va susține concret antreprenorii și freelancerii bucureșteni.

„Știu că viața a devenit grea pentru tot mai mulți. De la chirii la utilități, costurile au crescut. Vreau ca administrația să lucreze pentru oameni, prin soluții care reduc presiunea, nu adaugă”.

Bilanțul din Sectorul 4

Daniel Băluță și-a prezentat realizările din mandatele anterioare:

„Am atras peste 5 miliarde de euro. Am construit prima stație de metro realizată de o primărie. Am deschis spital. Am consolidat școli și grădinițe. Am făcut din sudul orașului o zonă care se dezvoltă corect”.

Primarul are planuri ambițioase pentru Capitală: „Vreau să punem Bucureștiul, până în 2032, pe lista orașelor europene cu cea mai bună calitate a vieții”.

„Vreau un București în care să ne simțim în siguranță. Un oraș în care nimeni nu e lăsat în urmă. Un oraș unde nu doar supraviețuim, ci trăim mai bine”, a conchis Daniel Băluță.

