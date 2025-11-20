Prima pagină » Z » Soluția lui Daniel Băluță pentru traficul infernal din București. „Acest oraș trebuie extins”

Soluția lui Daniel Băluță pentru traficul infernal din București. „Acest oraș trebuie extins”

20 nov. 2025, 15:59, Z

Invitat în studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, a detaliat planul pe care îl are în vedere pentru una dintre marile probleme ale Capitalei, traficul de coșmar. Edilul Sectorului 4 a explicat că are o vedere o abordare integrată a Bucureștiului și sectorului Ilfov, care să se dezvolte în jurul unui inel median capabil să conecteze eficient principalele rute de transport din Capitală.

Principala problemă a Bucureștiului este mobilitatea, care afectează toate celelalte domenii ale vieții cotidiene în Capitală, apreciază Daniel Băluță.

Județul Ilfov ar trebui să fie parte integrantă a Capitalei

Problema numărul unu în orașul ăsta pentru toată lumea e mobilitatea, care îți fracturează și viața, și munca, și nervii. De la mobilitate pleacă tot. O să vă clasific aceste soluții. Unele sunt de strategie macro de dezvoltare a orașului.Și anume, v-am vorbit despre decalajul de dezvoltare. Al doilea lucru pe care îl constatăm este legat de faptul că acest oraș nu mai are loc în actuala configurație. De aceea orașul trebuie extins. Iar tot ceea ce înseamnă județul Ilfov trebuie să devină parte integrantă din București. Astfel încât, din punct de vedere urbanistic, din punct de vedere al rețelelor de transport, trebuie să fie un tot unitar. Mai exact ceea ce înseamnă reglementarea construcțiilor, reglementarea utilităților, reglementarea infrastructurii de transport în comun. De aceea trebuie să funcționeze în simbioză cu Bucureștiul”, a explicat edilul sectorului 4.

Extinderea rețelei de metrou va fluidiza traficul de suprafață

În continuare, Daniel Băluță a descris mai pe larg etapele proiectului său de soluționare a traficului, în cadrul căruia o parte majoră revine metroui.

  • Vă dau două exemple. Viața a luat-o înaintea legislației. Parteneriate deja avem, suntem inovatori din punctul ăsta.Vă dau exemplul metroului care merge către aeroportul Otopeni, care părăsește Bucureștiul. Vă dau exemplul magistralei M2, magistrala corporatiștilor, care se prelungește către comuna Berceni. Dincolo de această stație, Tudor Arghezi, pe care am făcut-o, cu încă 3 stații. Asta înseamnă că nevoile oamenilor sunt acestea. De aceea și orașul se extinde. De aceea, ce înseamnă Jilava, Berceni, Chiajna, Roșu, toate lucrurile astea trebuie să intre și să facă parte dintr-o viziune strategică comună. 

Referitor la soluțiile de suprafață, social-democratul pledează pentru extinderea rețelei de metrou. 

A doua componentă este legată de transportul în comun. Pun accent pe dezvoltarea părții de metrou și din nou avem un exemplu, M2. Avem M4, avem magistrala 5, care de asemenea este de la Eroilor la Iancului preconizată să fie. Și magistrala M7, care înseamnă Voluntari – Bragadiru. De asemenea, închiderea Inelului Median se va solda cu posibilitatea de a călători din nordul orașului. Către sudul orașului și cu tramvaiul, pentru că vom lega în felul acesta Berceniul de Pipera.

