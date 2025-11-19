Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Trebuie să găsim resursele financiare să rezolv problema oamenilor din blocul din RAHOVA”

Daniel Băluță: „Trebuie să găsim resursele financiare să rezolv problema oamenilor din blocul din RAHOVA”

Alexandra Anton Marinescu
19 nov. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
Daniel Băluță: „Trebuie să găsim resursele financiare să rezolv problema oamenilor din blocul din Rahova”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a transmis că una dintre prioritățile sale este rezolvarea situației locatarilor afectați de explozia de pe strada Petre Ispirescu, oameni despre care, afirmă el, societatea a uitat din nou. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniel Băluță: „Societatea i-a uitat din nou pe oamenii de pe strada Petre Ispirescu, unde a avut loc explozia”

Daniel Băluță a explicat faptul că tragedia de pe strada Petre Ispirescu a fost repede uitată, iar cei afectați au rămas fără sprijin real. El consideră că este o nedreptate care trebuie reparată și spune că ar fi o prioritate pentru el să găsească resursele necesare pentru rezolvarea situației acestor familii.

„A doua, tocmai că vorbim de nedreptate, ar fi să găsesc resursele financiare, să rezolv problema oamenilor din blocul, că nu mai vorbește nimeni de ei, i-a uitat din nou societatea, din blocul de pe strada Petre Ispirescu, unde a avut loc explozia. Aș face tot ce îmi stă în putință ca acei oameni să se… și am garanția că pot face acest lucru.”, transmite primarul Sectorului 4.

„Oamenii trebuie să revină acasă ca proprietari”

Băluță spune că există deja soluții tehnice pentru reconstrucția blocului și că obiectivul este ca locatarii să revină în locuințele lor în calitate de proprietari.

„Avem rezolvarea din punct de vedere tehnic a situației de a-i aduce pe oamenii aceia din nou în casele lor, în calitate de proprietari și nu de chiriași.”, afirmă Băluță.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
10:30
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
10:00
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
09:00
Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
08:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
08:00
Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
07:30
Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”