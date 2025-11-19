Daniel Băluță: „Trebuie să găsim resursele financiare să rezolv problema oamenilor din blocul din Rahova”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a transmis că una dintre prioritățile sale este rezolvarea situației locatarilor afectați de explozia de pe strada Petre Ispirescu, oameni despre care, afirmă el, societatea a uitat din nou. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniel Băluță: „Societatea i-a uitat din nou pe oamenii de pe strada Petre Ispirescu, unde a avut loc explozia”

Daniel Băluță a explicat faptul că tragedia de pe strada Petre Ispirescu a fost repede uitată, iar cei afectați au rămas fără sprijin real. El consideră că este o nedreptate care trebuie reparată și spune că ar fi o prioritate pentru el să găsească resursele necesare pentru rezolvarea situației acestor familii.

„A doua, tocmai că vorbim de nedreptate, ar fi să găsesc resursele financiare, să rezolv problema oamenilor din blocul, că nu mai vorbește nimeni de ei, i-a uitat din nou societatea, din blocul de pe strada Petre Ispirescu, unde a avut loc explozia. Aș face tot ce îmi stă în putință ca acei oameni să se… și am garanția că pot face acest lucru.”, transmite primarul Sectorului 4.

„Oamenii trebuie să revină acasă ca proprietari”

Băluță spune că există deja soluții tehnice pentru reconstrucția blocului și că obiectivul este ca locatarii să revină în locuințele lor în calitate de proprietari.

„Avem rezolvarea din punct de vedere tehnic a situației de a-i aduce pe oamenii aceia din nou în casele lor, în calitate de proprietari și nu de chiriași.”, afirmă Băluță.

