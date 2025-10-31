Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025

De obicei, în data de 8 a lunii sunt efectuate plățile pentru alocațiile care intră pe carduri, dar și livrările prin mandat poștal către beneficiari. Luna acesta, data respectivă va pica într-o zi de weekend, ceea ce înseamnă că banii vor fi livrați mai devreme.

Anul acesta, data de 8 noiembrie 2025 pică într-o zi de weekend, ceea ce înseamnă că plățile vor fi efectuate mai devreme. Având în vedere această situație, autoritățile sunt determinate să programeze plata acestor plăți socale mai devreme cu o zi, pe 7 noiembrie 2025.

Alocațiile vor fi virate pe card

În acest sens, banii fie sunt livrați prin mandat poștal, fie sunt virați direct pe carduri, în funcție de metoda aleasă.

În cazul copiilor care au vârsta până la 2 ani, alocația va fi de 719 pe lună. Copiii care au vârstele cuprinse între 2 și 18 ani primesc 292 de lei pe lună. În cazul copiilor cu dizabilități, sumele variază în funcție de vârstă și gradul de handicap.

Ultima majorare a alocațiilor a avut loc în luna ianuarie a anului trecut. Atunci, alocațiile copiilor cu vârsta sub 2 ani și a celor cu dizabilități au fost mărite cu 88 de lei. În cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, majorarea a fost de 36 de lei.

Pensiile vor fi virate pe carduri în data pe 12 noiembrie 2025

Tot pe 7 noiembrie 2025 se vor plăti indemnizațiile de creștere a copilului. Indemnizațiile vor avea o diminuare de 10% pentru cazurile cu venituri suplimentare declarate.

De asemenea, în data de 12 noiembrie 2025 vor fi virați banii către conturile pensionarilor. Indemnizațiile de handicap pentru adulți și copii vor fi virate pe 13 și 14 noiembrie 2025 (joi și vineri), arată Newsweek.ro.

Sursă foto: Shutterstock