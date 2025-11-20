Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul a comentat alături de invitatul său Doru Bușcu, redactor-șef Cațavencii, dublul standard al puterii. Astfel, apreciază jurnalistul Gândul, tonul e dat chiar de la vârf prin intervențiile la limita Constituției ale președintelui Nicușor Dan.De altfel, chiar specialiștii în drept au avertizat că președintele își depășește competențele (Detalii AICI).

Președintele cere urgentarea dosarului lui Vlad Voiculescu

Cel mai relevant exemplu în acest sens este numirea de către Nicușor Dan a fostului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, implicat într-o anchetă penală în care este acuzat de corupție, în funcția de consilier onorific. Președintele a cerut în mod public urgentarea acestui dosar. Dialogul dintre jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu a abordat modul lipsit de menajamente în care președintele pare să fi inversat sloganul care l-a făcut celebru, Fără penali în funcții.

Ionuț Cristache: Cum adică, faci tu președinte evaluarea unui dosar și progresul lui la Parchet? Indirect asta spune, că procesele durează prea mult. Ieși și vorbește la general, vorbește despre reforma sistemului, dar nu vorbi despre reformă particularizând că ai tu un interes direct să-l numești pe unul și te deranjează că e într-0 anchetă penală. Despre ce principii vorbim aici?

„Dacă era vorba de onoare, Voiculescu pica la capitolul penalitate”

Doru Bușcu: Dacă e să fiu avocatul lui Nicușor, aș putea să spun că nu poți la nesfârșit să ții pe bară un om care teoretic ar fi util. E consilier onorific, deci neplătit. Dacă era vorba de onoare, sigur că pica la capitolul penalitate. Spui: asta nu poate dura la nesfârșit, că durează 16 ani. Nu pot să-l folosesc unde ar fi util.

Ionuț Cristache: Stai puțin, dar până acum useristul Nicușor Dan nu a zis nimic din toate lucrurile astea. A zis că avem un stat de drept funcțional, că justiția funcționează și că principiile nu se negociază. Păi eu văd că dintr-odată totul se relativizează. Totul e negociabil, dosarele durează prea mult. Discuția cu Nicușor Dan, Doru, tot timpul a fost în plan civil. Instanțele de civili, cu ele aveau o problemă, nu cu penalul. Dintr-odată s-a băgat în penal. Stai mă, e fără penali sau cu penali?

