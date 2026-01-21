Prima pagină » Actualitate » De ce a fost Andreea Bănică certată cu Dumnezeu. ”Foarte mulți ani nu m-am mai rugat”

De ce a fost Andreea Bănică certată cu Dumnezeu. ”Foarte mulți ani nu m-am mai rugat”

21 ian. 2026, 13:30, Actualitate
De ce a fost Andreea Bănică certată cu Dumnezeu. ”Foarte mulți ani nu m-am mai rugat”
De ce a fost Andreea Bănică certată cu Dumnezeu

Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că a avut o perioadă în care a fost certată cu Dumnezeu și nu s-a mai rugat. Artista a explicat care a fost motivul. 

Cântăreața Andreea Bănică a mărturisit, în cadrul unui podcast, că a avut o perioadă în care a fost supărată pe Dumnezeu, atunci când și-a pierdut părinții.

Artista a simțit că i-a fost luat sprijinul și a încetat să se mai roage.

De ce a fost Andreea Bănică certată cu Dumnezeu. ”L-am găsit vinovat pentru faptul că nu îi mai am pe ai mei”

”Eu, la un moment dat, am fost certată cu Dumnezeu. Exact în perioada în care i-am pierdut pe părinții mei. Pentru că mi-a luat sprijinul. Chiar dacă eu cu tatăl meu am trăit destul de greu, adică în ultima perioadă a fost extrem de greu: cu bătăi crunte, cu plecat de acasă. Am suferit enorm”, a mărturisit Andreea Bănică, citată de spynews.ro.

”Am simțit că am rămas singură și atunci frica asta de a nu rămâne singură….L-am găsit vinovat pentru faptul că nu îi mai am pe ai mei. Foarte mulți ani nu m-am mai rugat. Nu am mai vrut. Atât de înverșunată eram”, a mai spus aceasta.

Andreea Bănică, de la trupa Exotic la cariera solo

Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe.

A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. După aceea a urmat o carieră solo.

