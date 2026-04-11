Frigul din Noaptea de Înviere, perceput adesea ca o „răcire a vremii” în perioada sărbătorilor pascale, este un fenomen meteorologic comun în emisfera nordică, inclusiv în țara noastră, cauzat de tranziția sezonieră.

Paștele cade, în general, în lunile aprilie sau mai, exact în perioada de tranziție între iarnă și vară, caracterizată prin instabilitate atmosferică, schimbări bruște de temperatură și o circulație a aerului rece dinspre regiunile polare.

În acest interval de timp, masele de aer rece din nord pot coborî rapid spre latitudinile noastre și, astfel, pot provoca scăderi de temperatură chiar și după mai multe zile calde.

Vremea capricioasă reprezintă o caracteristică a primăverii, cu alternanțe frecvente între zile însorite și zile reci sau ploioase, fapt ce accentuează senzația de frig.

Așadar, frigul din perioada Paște nu este un fenomen meteo neobișnuit, ci o manifestare a instabilității climatice specifice primăverii.

Paștele nu este întotdeauna friguros, însă percepția noastră este influențată de faptul că data sărbătorii se schimbă anual.

Paștele este o sărbătoare mobilă, calculată în funcție de prima lună plină de după echinocțiul de primăvară, și astfel poate cădea oricând între 22 martie și 8 mai.

Astfel, când Paștele este la început de aprilie, probabilitatea de a prinde mase de aer polar este mult mai mare decât dacă ar fi în luna mai.

Ce reprezintă „capriciile primăverii” și cum influențează răcirea vremii

Primăvara este un anotimp caracterizat de o luptă între masele de aer, astfel că aerul cald începe să urce dinspre sud (Africa/Mediterană), iar cel rece persistă încă la latitudini nordice și poate coborî brusc.

Tocmai această tranziție generează ploi, vânt puternic și scăderi bruște de temperatură, fenomen care mai este cunoscut și sub numele de… „capriciile primăverii”.

Și mai este un aspect: Slujba de Înviere are loc noaptea, când temperaturile sunt oricum la pragul minim al zilei și, astfel, stând afară mai multe ore, senzația de frig se intensifică.

Cum va fi vremea, în Noaptea de Înviere din 2026

În noaptea de Înviere, temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă, iar cerul va fi în mare parte noros. În unele zone sunt posibile și ploi slabe, însoțite de vânt moderat, ceea ce va accentua senzația de frig.

Astfel, cei care vor participa la slujba de Înviere ar trebui să se pregătească pentru o noapte răcoroasă și, pe alocuri, umedă, fiind recomandat să se îmbrace mai gros.

În Capitală, pe timpul nopții, termometrele vor arăta 4-5 grade Celsius, iar ziua vor fi între 10 și 13 grade. În întreaga țară, temperaturile vor varia între 5 și 14 grade, în prima zi de Paște.

Autorul recomandă: