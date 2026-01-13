De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment

Una dintre cele mai populare zone turistice din lume a fost abandonată brusc de turiști, asta deși în zonă s-au realizat mai multe investiții importante, de peste 37 de milioane de euro. În prezent, numeroase afaceri, de la baruri și restaurante la hoteluri, sunt la un pas de faliment.

Potrivit Express, care citează un expert în industria ospitalității din Mallorca, localurile ar urma să se închidă deoarece promenada modernizată a orașului este „goală”.

„La ce bun, dacă este goală?”

Valerio Petrillo, proprietarul unui lanț hotelier din Palma de Mallorca, a susținut că promenada renovată – Paseo Marítimo -, situată pe malul mării, nu a reușit să atragă interesul turiștilor. În plus, afacerile au dificultăți din cauza chiriilor exorbitante și a lipsei de locuri de parcare pentru vizitatori.

„La ce bun o promenadă frumoasă pe malul mării dacă este goală? Multe afaceri din zonă sunt în procedură de faliment”, s-a întrebat Petrillo, într-un articol publicat de ziarul local Majorca Daily Bulletin.

Grupul său, Palma Emotions World, deține două baruri pe promenadă, „Quentin’s American Bar” și „Made in Brasil”.

Petrillo a atras atenția că toate chiriile continuă să crească, ceea ce „nu are sens” și că orașul pierde din ce în ce mai mulți turiști.

O opinie asemănătoare are și Tomeu Mas, managerul Asociației Restaurantelor CAEB, din Mallorca. El a recunoscut că promenada este într-o „stare proastă”.

„Se încearcă găsirea unor soluții, dar există probleme de parcare și accesibilitate. Contractele de închiriere vechi de zece ani urmează să fie reînnoite, iar prețurile se vor dubla. Toate eforturile afacerilor sunt îndreptate către plata chiriilor, marjele de profit s-au micșorat considerabil”, a transmis Mas.

Turiștii ocolesc zona modernizată

Promenada din Palma de Mallorca tocmai a trecut printr-o transformare majoră, iar investiția totală se ridică la 37,5 milioane de euro.

Dar, perturbările cauzate de lucrări au dus la o „scădere semnificativă” a rezervărilor de sărbători, deși proprietarii de baruri, localuri și hoteluri sperau la o creștere a numărului de turiști.

Promenada Paseo Marítimo, lungă de 3,4 km, a fost transformată într-o zonă pietonală. Șoseaua cu șase benzi de circulație a fost micșorată la patru benzi pentru a face loc spațiilor verzi și zonelor de recreere în aer liber.

