Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american pentru Rusia, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au ajuns marți la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin detaliile planului de pace pentru Ucraina. Înainte de întâlnirea cu președintele rus la Kremlin, cei doi oficiali americani au decis să ia masa un restaurant cu stele Michelin din apropierea Kremlinului. Alături de cei doi a participat și Kirill Dimitriev, reprezentantul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică cu țările străine.

Presa rusă a publicat imagini cu felurile de mâncare încercate de Witkoff și Kushner la restaurantul din centrul Mosccovei: posikunchiki, coulibiac (un fel de mâncare umplut de obicei cu somon sau sturion) și file de cerb, iar la desert au ales șarlotă. Tot meniul acesta a costat 25.000 de ruble, echivalentul a 1.400 de lei. După cum arată fotografiile publicate de presa rusă, restaurantul la care au mâncat cei doi este SAVVA, în apropiere de teatrul Balșoi.

După masă, Steve Witkoff și Jared Kushner au mers la pas spre Piața Roșie, ca doi turiști care vizitează Moscova, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a luat și el masa în centrul Moscovei

Cu o săptămână înainte, Viktor Orban a fost la Kremlin pentru a discuta cu Putin, printre altele, de gaze și petrol pentru Ungaria. După întâlnirea cu președintele rus, care a durat aproximativ 4 ore, premierul maghiar a ieșit în oraș să ia masa. Angajații localului au spus că Orban a gustat cu mare plăcere murături, pelmeni și blini (clătite rusești) cu caviar roșu, borș și slănină. Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán ar fi vizitat restaurantul moscovit Zhivago, datorită faptului că există o cafenea la Budapesta cu același nume, relatează RIA Novosti.

