Descoperire macabră lângă Bârlad. Fragmente osoase și un craniu uman au fost găsite într-o pădure

Bianca Dogaru
10 nov. 2025, 09:39, Actualitate
O femeie din județul Vaslui a făcut o descoperire șocantă, duminică, într-o pădure aflată în apropierea municipiului Bârlad. 

Potrivit unor surse judiciare, femeia a alertat autoritățile după ce a observat mai multe fragmente osoase și un craniu uman.

La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care au ridicat rămășițele și le-au trimis către Institutul de Medicină Legală Iași pentru expertiză.

