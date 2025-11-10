O femeie din județul Vaslui a făcut o descoperire șocantă, duminică, într-o pădure aflată în apropierea municipiului Bârlad.

Potrivit unor surse judiciare, femeia a alertat autoritățile după ce a observat mai multe fragmente osoase și un craniu uman.

La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care au ridicat rămășițele și le-au trimis către Institutul de Medicină Legală Iași pentru expertiză.

