ACTUALITATE Sarkozy află dacă va ieși, astăzi, din închisoare. Curtea de Apel din Paris examinează cererea de eliberare a politicianului. Ce posibilități există
10:03
O femeie din județul Vaslui a făcut o descoperire șocantă, duminică, într-o pădure aflată în apropierea municipiului Bârlad.
Potrivit unor surse judiciare, femeia a alertat autoritățile după ce a observat mai multe fragmente osoase și un craniu uman.
La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care au ridicat rămășițele și le-au trimis către Institutul de Medicină Legală Iași pentru expertiză.
Surse foto: Mediafax foto / Profimedia
AUTORUL RECOMANDĂ: