Detaliul la care ar trebui să fie atenți românii, când cumpără autoturisme second-hand. Dealerii auto au o armă „secretă”: istoricul mașinilor

11 feb. 2026, 21:30, Actualitate
Sursă FOTO: Shutterstock - caracter ilustrativ

Un sondaj carVertical arată că peste 80% dintre dealerii români care importă mașini second-hand verifică istoricul fiecărui vehicul, ceea ce dă dovadă de un mai mare profesionalism și o mai mare prudență în această industrie, iar raportul poate reprezenta decizia finală a potențialului client.

Conform studiului, majoritatea dealerilor români (87,5%) care importă mașini verifică istoricul fiecărui vehicul pe care îl aduc și tot mai mulți sunt și conștienți de riscurile care există în cazul mașinilor din străinătate. În același timp, 50% spun că verifică la fiecare vehicul în parte, în timp ce 37,5% efectuează o verificare a istoricului în cazuri suspecte.

Rapoartele arată mai multe lucruri, de la schimbările de proprietar, la specificații tehnice, fotografii din trecut, statutul juridic actual, nivelul de emisii, valoarea de piață, dacă au fost utilizate în scop comercial și până la accidente.

87,5% dintre dealeri au declarat că principalul motiv pentru care verifică un autoturism este pentru a afla despre accidentele anterioare și pentru a verifica kilometrajul. 50% se uită să vadă, în special, dacă a fost furată. 7,5% dintre mașinile verificate pe carVertical în România aveau kilometrajul modificat, iar 58,2% aveau daune înregistrate.

„Experiența ne-a învățat că este mai inteligent să verificăm fiecare mașină din ambele perspective – a istoricului și a stării tehnice. Procedând în felul acesta, se economisește timp, se previn surprizele costisitoare și se construiește încredere în rândul cumpărătorilor. Doar atunci când știi exact ce vinzi, poți susține fiecare vehicul cu încredere”, explică Adriana Marina, Director Comercial la Țiriac Auto Rulate.

Ce nu știu despre rapoarte românii care vor să cumpere mașini „la mâna a doua”

Fanatik a discutat cu proprietarul parcului auto Automobile Constanța, Victor Tobescu, care a subliniat faptul că raportul privind istoricul unei mașini influențează extrem de mult decizia de cumpărare.

Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini

FOTO – Caracter ilustrativ

Totodată, el a menționat că sunt cazuri în care se arată reparații de mii de lei și așa ajunge să nu mai fie vândută. Acesta a menționat faptul că o parte dintre daunele care apar în istoric nu sunt, de fapt, accidente grave, ci pot fi și mici zgârieturi care, rezolvate prin CASCO, sunt reprezentate cu anumite sume ce îi pot speria pe clienți.

„Marea majoritate a mașinilor care se verifică pe carVertical vin din străinătate. Acolo, dacă ai vopsit o bară sau o ușă îți apare o daună între 2.000 de lei și 6.000 de lei. Dacă are vopsite 3-4 piese asta înseamnă între 6.000 și 18.000 de lei. Dacă o mașină costă 5.000 și au vopsit 5 piese între timp s-a dus și vânzarea ei. Sunt mulți care au CASCO la mașini, cum e la noi CASCO. Și dacă o găsesc zgâriată în parcare sau orice se întâmplă, aduc și fac pe asigurare și atunci pe raportul carVertical apare daună, chiar dacă mașina a fost zgâriată. Mai cumpără cineva mașina aia?”, a mai precizat proprietarul parcului auto.

Avertismentul specialiștilor

De asemenea, el mai subliniază faptul că este foarte greu să demonstrezi unui client că raportul are informații incomplete, iar potențialii clienți sunt foarte sceptici.

În același timp, proprietarul parcului auto atrage atenția asupra situațiilor în care mașinile au avut daune grave, dar nu au fost reparate la service-uri autorizate, astfel că nu apar probleme nici pe raportul carVertical.

„Poate să fie o mașină tăiată în două și să nu apără pe carVertical, să nu fie făcută într-un serviciu autorizat, să fie făcută într-un service neautorizat și atunci carVertical nu are acces la baza aia de date. Nouă din zece mașini se verifică pe careVertical și dacă ai o zgârietură la mașină și o vopsești, nu e bine, că apare pe istoric. Dacă ai o zgârietură la mașină și o vede, iar nu-i mulțumit că e zgâriată. Nu știi cum să-i împaci, nici pe unii, nici pe alții. O mașină, când se cumpără, din punctul meu de vedere, se merge și se verifică la un service. Dacă eu sunt rău intenționat pot să iau o mașină lovită, care nu apare pe carVertical, acolo unde apar doar reparațiile care se fac în service-uri autorizate. O vopsesc, ce-i fac eu acolo, o repar și o revând, iar carVertical nu știe. Mai sunt o grămadă de service-uri în care nu raportează către RAR operațiunile pe care le fac. Și uite așa mașina aia care, e vai de steaua ei, pe românește, apare bine pe raport, dar ea, în realitate, e cum e”, a mai menționat Victor Tobescu pentru sursa citată.

