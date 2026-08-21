Deținutul care a evadat din Penitenciarul Baia Mare a fost prins

Deținutul care a evadat în timp ce se afla la muncă a fost prins în Baia Mare, după două zile de căutări. Pe 19 august, individul, în vârstă de 28 de ani, a părăsit fără permisie un punct de lucru exterior al Penitenciarului Baia Mare. Colegii de cameră ai deținutului susțin că acesta ar fi evadat cu gândul de a-i face rău concubinei sale.

Femeia s-a aflat sub supravegherea constantă a polițiștilor. Au fost mobilizate mai multe echipaje ale forțelor de ordine din structuri ale Poliției, Jandarmeriei și polițiști din sistemul penitenciar. Bărbatul a fost reținut fără a opune rezistență.

IPJ Maramureș nu a precizat, deocamdată, zona în care deținutul a fost găsit și nici unde s-a aflat acesta în intervalul dintre plecarea de la punctul de lucru și momentul capturării.