Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse

SUA iau în considerare să oprească livrările de armament către Ucraina, cu scopul de a exercita presiuni asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profunzime asupra rafinăriilor din Rusia, a dezvăluit Financial Times.

Informația a fost confirmată de oficiali europeni.

„Sună la Kiev, sună la toată lumea”

Oficialii respectivi, care au fost sunați de reprezentanți americani sau au fost informați cu privire la aceste apeluri, au declarat că SUA fac demersuri pe lângă capitalele europene și Kiev pentru a încerca să pună capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești, se mai arată în articol.

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Reuters nu a putut verifica imediat informațiile din articol, iar Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul.

Mesajul transmis de SUA a inclus amenințări privind sistarea schimbului de informații de intelligence și a mecanismului PURL (Lista de priorități privind necesitățile Ucrainei) pentru achiziționarea de armament american destinat Ucrainei.

„Sună la Kiev… Sună pe toată lumea din Europa”, a declarat un oficial care a primit un apel din partea unui reprezentant al Pentagonului, potrivit Financial Times.

Relatarea vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a făcut, duminică, 11 octombrie, un anunț surpriză privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care a spus că „intră în vigoare imediat”. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a spus că nu știe nimic și încă așteaptă să vadă detaliile acordului.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați!”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.