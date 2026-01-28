Diana Bart, despre relația cu fostul soț. ”Nu s-au schimbat foarte multe”

Prezentatoarea TV Diana Bart a făcut declarații despre relația cu fostul său soț Mihai Dumitrescu, împreună cu care are doi copii.



Diana Bart a prezentat mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În prezent, aceasta lucrează la postul de televiziune Antena Stars.

În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu Mihai Dumitrescu, însă cei doi au ajuns la divorț. După separare, vedeta a fost văzută în compania actorului Daniel Nuță. Diana Bart are două fetițe – Maira și Amina.

Diana Bart a explicat care este relația cu tatăl fetiței ei în prezent, dar și ce fel de mamă este ea.

Diana Bart, despre relația cu fostul soț. ”Tatăl fetițelor este foarte implicat și mă ajută foarte mult cu ele”

”E foarte ușor, nu s-au schimbat foarte multe și tatăl fetițelor este foarte implicat și mă ajută foarte mult cu ele. Ei au o relație extraordinară și foarte apropiată. Sunt prieteni foarte buni și îmi place să văd că și-au conturat această relație frumoasă”, a afirmat Diana Bart.

Despre ce fel de mămică este, vedeta a spus:

”Sunt o mamă…. nici nu știu cum să mă autodefinesc. Îmi place să cred despre mine că sunt o mamă totuși relaxată și care aduce bucurie în fiecare zi copiilor și un model bun de urmat. Nu mă chinui să fiu altfel decât sunt eu, adică mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile, în care sunt nervoasă sau am anumite stări, și nu mă feresc să o spun.

Dar mi le controlez, adică nu ajung în punctul ăla în care să, nu știu, fac crize de isterie sau… de multe ori îți ieși din nervi după atâtea treburi cotidiene și atât stres, dar le și explic: „Mamă, sunt foarte obosită acum, am o stare proastă, hai să facem cumva să ieșim din starea asta, sau să nu intru într-o stare mai adâncă decât este, că nu-i plăcut și mai bine ne relaxăm un pic”, căutăm alte metode să ne relaxăm înainte sau să mă relaxez înainte, ca să nu las să curgă mai mult decât ar trebui situația”.