Diana Bart, despre divorț. ”Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare”

05 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Prezentatoarea TV Diana Bart a vorbit despre divorțul său. ”Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare”, a afirmat aceasta.

Diana Bart prezintă de mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În plan personal, aceasta a fost căsătorită ci Mihai Dumitrescu, însă cei doi au ajuns la divorț. După separare, vedeta a fost văzută în compania actorului Daniel Nuță. Diana Bart are două fetițe – Maira și Amina.

Prezentatoarea Tv a vorbit despre viața de după separarea de soț într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Diana Bart, despre divorț. ”Cel mai greu a fost echilibrarea emoțiilor și protejarea stabilității fetelor mele”

”Am încheiat o etapă cu recunoștință și fac pasul către o nouă etapă a vieții. Îmi doresc ca totul să se așeze firesc și să conștientizăm ceea ce ne aduce cu adevărat bine în suflet. Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare, dar și cu libertatea de a mă regăsi, păstrând în același timp o relație frumoasă cu tatăl fetelor mele, prioritatea mea fiind binele lor. (…) Le vorbesc sincer, cu blândețe și iubire, fără să le încarc cu detalii care nu le privesc. Le transmit că relația mea cu tatăl lor rămâne una frumoasă și plină de respect, iar iubirea pentru ele nu se schimbă niciodată. Ele trebuie să simtă stabilitate, siguranță și armonie în tot ce le înconjoară”, a mărturisit Diana Bart.

”Cel mai greu a fost echilibrarea emoțiilor și protejarea stabilității fetelor mele. De ajutat, m-a ajutat să fiu sinceră cu mine însămi, să comunic deschis și să am răbdare cu fiecare etapă, dar și să păstrez respectul față de tatăl lor”, a adăugat vedeta.

Despre refacerea vieții după divorț, Diana Bart a spus:

”Eu îmi doresc ceva autentic și profund, nu o poveste trecătoare. O relație care să aducă bucurie, conexiune reală și siguranță emoțională, atât pentru mine, cât și pentru sufletul meu. Cred că vârsta oferă claritate și capacitatea de a alege ce contează cu adevărat”.

