Lacul Vidraru ascunde o mare surpriză, dezvăluită după ce nivelul apei a scăzut cu peste 100 de metri. Un obiect inedit a stârnit imediat interesul internauților, lucru firesc întrucât povestea lui este una cu adevărat impresionantă. Obiectul găsit în acest lac cu o priveliște spectaculoasă a devenit viral în mediul online.

O descoperire neașteptată a ieșit la iveală în urma secării controlate a lacului de acumulare Vidraru.

„Dispărut de 35 de ani”

Astfel, epava unui mic vapor turistic, dispărut în urmă cu 25 de ani, a fost găsită în bazinul lacului. Relicva nu mai fusese văzută de la sfârșitul anilor ’90.

Epava a fost filmată recent de Ionuț Ghiță, iar imaginile s-auviralizat instantaneu pe Facebook. Vaporul, folosit în trecut pentru turism și transport ușor pe lac, poate fi observat acum cu ușurință în zona centrală a bazinului. Structura metalică este puternic degradată, totuși păstrează forma originală a ambarcațiunii.

Experții tehnici spun că vaporul este rar și deosebit

Echipa tehnică a anunțat că descoperirea este una rară și deosebită, mai ales că nivelul lacului de acumulare nu a fost niciodată atât de scăzut.

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale”, declară echipa de experți, potrivit Ziarul din Muscel.

Odată ce nivelul apei a scăzut, au fost surprinse imagini fantastice în acest areal. Fotografiile și filmările au strâns sute de mii de reacții în mediul online.

Enigma vaporului dispărut brusc în Lacul Vidraru

Așa cum relatează presa locală, vaporul a dispărut brusc după o furtună puternică în anii ’90. Localnicii îl consideră un simbol autentic al turismului de altădată. Timp de jumătate de secol, nava turistică a dispărut complet și nu a mai fost văzută. De-a lungul anilor cochetul vaporașul de agrement a fost înlocuit, turiștii având șansa să se plimbe pe apă cu alte ambarcațiuni. În prezent, autoritățile evaluează varianta de a conserva epava ca obiect de patrimoniu tehnic. O altă opțiune ar fi mutarea ei într-un spațiu unde poate fi restaurată temeinic și expusă publicului.

Prima golire completă a Barajului Vidraru din ultima jumătate de secol

Golirea barajului Vidraru este un proces controlat demarat pe 1 august 2025 și estimat că va dura până pe 28 februarie 2026. Este prima golire completă a lacului Vidraru din ultimii 50 de ani, explicată prin necesitatea efectuării unor lucrări majore de retehnologizare și modernizare a echipamentelor hidroenergetice ale barajului. Acest tip de lucrări includ intervenții tehnice complexe care vizează siguranța amenajării și funcționarea ei pe un nou ciclu de viață.

De reținut că procesul de golire se face în mai multe etape succesive, prin turbinare și evacuare controlată a apei prin uvrajele barajului, la debite între 20 și 47 metri cubi pe secundă. În aval, apele deversate sunt monitorizate atent pentru a preveni riscuri pentru populație și mediu. În timpul golirii au fost anunțate restricții temporare la alimentarea cu apă potabilă pentru localități din zona Curtea de Argeș și alte comune apropiate, mai informează autoritățile.

