Din cauza vremii extreme, mai multe școli se vor ÎNCHIDE. În ce județe s-a luat această decizie

Cursurile din toate școlile, grădinițele și creșele din județele Ialomița și Constanța vor fi suspendate mericuri, 8 octombrie 2025, din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din cele două județe, după ce meteorologii au emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente și inundații.

Avertizarea este valabilă de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00, perioadă în care sunt așteptate cantități uriașe de precipitații, vânt puternic și posibile acumulări de apă în zonele joase.

Autoritățile din Ialomița au activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și grupa operativă a ISU Ialomița, care va rămâne mobilizată pe toată durata codului roșu.

Totodată, s-a dispus ca în toate primăriile să se asigure permanența, să fie verificate rigolele, șanțurile și cursurile de apă, iar echipele de intervenție să monitorizeze persoanele vulnerabile: vârstnici, gravide și bolnavi cronici.

„Decizia suspendării cursurilor are un singur scop: protejarea elevilor și a personalului didactic”, se arată în hotărârea CJSU Ialomița.

Școli închise și la Constanța

Și în județul Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis închiderea tuturor unităților de învățământ, adică școli, grădinițe și creșe pentru ziua de 8 octombrie.

„Am discutat în această dimineață cu secretarul de stat. Este o formalitate, în mod evident vom avea aprobarea oficială în cel mai scurt timp”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Meteorologii avertizează că sud-estul României va fi afectat de ploi torențiale și vânt puternic, cu acumulări de apă de peste 80 l/mp în unele localități.

Surse foto: Profimedia

