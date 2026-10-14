Din nou Ro-Alert la Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol

Din nou Ro-Alert în Tulcea, miercuri dimineață. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României. Obiectul a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Sulina, deasupra Mării Negre.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, ținta a fost identificată în dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, de sistemul național de supraveghere radar, în timp ce evolua în apropierea frontierei cu RomâniaÎn urma detectării obiectului, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activarea măsurilor de avertizare a populației.

La ora 10:19, locuitorii din estul și nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert privind posibilitatea existenței unui pericol aerian.

Două avioane F-16, ridicate de la Baza Aeriană Borcea

În paralel cu alertarea populației, Forțele Aeriene Române au mobilizat două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele de luptă au fost ridicate de la sol în cadrul măsurilor de monitorizare și protejare a spațiului aerian național.

Ulterior, obiectul a părăsit spațiul aerian românesc și a intrat în cel ucrainean.