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România primește imagini din satelit de la UE după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

România primește imagini din satelit de la UE după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
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România și Bulgaria au cerut Comisiei Europene imagini din satelit după atacurile asupra unor nave comerciale din Marea Neagră. În ultimele două zile, trei nave au fost lovite în apropierea coastelor celor două țări, iar trei marinari au murit.

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UE pune imaginile la dispoziția României și Bulgariei

Comisia Europeană pune la dispoziția României și Bulgariei imaginile din satelit care surprind atacurile asupra navelor din Marea Neagră, la solicitarea celor două state, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă oferă, de asemenea, sprijin autorităților române și bulgare pentru menținerea securității maritime în regiune.

Comisia Europeană a transmis că atacurile asupra navelor comerciale sunt „absolut inacceptabile” și a avertizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns în Marea Neagră, reprezentând o amenințare pentru securitatea maritimă și libertatea de navigație.

Două nave au fost lovite în largul Bulgariei

Cel mai recent atac a avut loc în jurul orei 03:00, pe 6 octombrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei, la est de capul Sfântul Atanas și în apropierea orașului Byala, potrivit presei bulgare.

Două nave comerciale au fost lovite de drone. Nava ALFA WATAN a suferit avarii grave și s-a scufundat, iar o altă navă, ABLE, a luat foc.

Echipele de salvare au reușit să evacueze cei 18 membri ai echipajului navei ABLE. Doi marinari au fost răniți: unul a suferit arsuri, iar celălalt o leziune la cap.

Operațiunile de căutare a echipajului navei ALFA WATAN au fost ulterior sistate.

Un cargou turcesc, lovit în apropierea României

Atacul din largul Bulgariei a avut loc la doar o zi după ce nava ROYAD MAMMADOV, sub pavilion turcesc, a fost lovită în apropierea coastelor României.

Nava transporta porumb când a fost atacată, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene.

Căpitanul și un alt membru al echipajului au murit, iar alți 11 marinari au fost evacuați.

Originea dronelor care au atacat navele nu este deocamdată clară. Ivan Lalov, reprezentant al formațiunii politice a lui Rumen Radev, a declarat că există două ipoteze, Ucraina și Rusia, pe care le consideră la fel de probabile.

România și Bulgaria, implicate în securitatea Mării Negre

Comisia Europeană a precizat că România și Bulgaria au un rol important în protejarea flancului estic al NATO și sunt implicate în proiecte europene comune de apărare, inclusiv în domeniul spațial, al combaterii dronelor și al monitorizării flancului estic.

Cele două țări urmează să primească împreună 20 de miliarde de euro prin inițiativa SAFE. România a primit deja 2,5 miliarde de euro prefinanțare, iar Bulgaria, 500 de milioane de euro.

Anul trecut, Comisia Europeană a adoptat strategia pentru Marea Neagră și a alocat aproximativ 200 de milioane de euro pentru 65 de proiecte în regiune.

Printre acestea se află și Centrul de Securitate pentru Marea Neagră, un proiect coordonat de România și Bulgaria, care urmează să funcționeze la Constanța și Varna. Centrul va avea rolul de a îmbunătăți monitorizarea situației maritime și de a contribui la protejarea infrastructurii critice.

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