Din septembrie, Germania pregătește o schimbare care îi va afecta și pe români. Se poate face și închisoare

Începând cu luna septembrie, Germania pregătește o schimbare care îi va afecta și pe cetățenii români. Se poate face și închisoare pentru încălcarea unor norme. Este vorba despre niște limite și interdicții care trebuie respectate la intrarea în țară. Despre ce anume este vorba!



Noi reguli se aplică din luna septembrie la intrarea în Germania. Vor fi din nou controale la graniță. Trebuie deci să prezinți documentele de călătorie și să fii pregătit pentru controlul bagajelor. De asemenea, sunt limite pentru transportul unor bunuri.

Astfel, Germania continuă să efectueze controale sporite la toate punctele de trecere a frontierei terestre, dar și în așa-numita zonă de frontieră, adică până la 30 de km de graniță.

Scopul măsurilor este de a reduce migrația ilegală. Autoritățile pot să oprească și să verifice călătoroo nu numai direct la frontieră, ci și pe autostrăzi și drumuri naționale din interiorul țării. La controale au dreptul poliția federală, serviciile vamale, iar în cazuri excepționale, armata.

Iar dacă un minor călătorește cu o persoană care nu este părintele sau tutorele legal, trebuie să aibă asupra sa acordul notrarial pentru călătorie, document care trebuie să fie tradus în limba germană.

Dacă transporți bunuri din România în Germania, pentru uz personal, trebuie să respecți anumite limite:

Alcool :

B ăuturi alcoolice tari ( vodcă , rom, whisky): p ân ă la 10 litri

Băuturi dulci : p ân ă la 10 litri

Produse intermediare (sherry, porto ): p ân ă la 20 litri

Vin spumant : p ân ă la 60 litri

Bere : p ân ă la 110 litri

Trebuie să știi că depășirea acestor limite poate fi considerate contrabandă și se pedepsește cu închisoare de până la cinci ani.

