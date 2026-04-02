Dinamo vrea doi fundași centrali. Jucătorii de națională pe care a pus ochii Zeljko Kopic

Dinamo vrea doi fundași centrali

Dinamo a obținut rezultate peste așteptări în sezonul actual, dar subțirimea lotului l-a convins pe antrenorul Zeljko Kopic că nu poate obține performanțele așteptate. În acest sens, conducerea clubului pregătește, deja, campania de transferuri din vară. Pe lista „câinilor” sunt doi fundași centrali.

Iată pe ce jucători de națională a pus ochii tehnicianul croat.

Pe cine vrea să transfere Dinamo

În perioada de transferuri din vară, una dintre prioritățile „alb-roșilor” este întărirea compartimentului defensiv. Se vrea aducerea a cel puțin doi fundași centrali, iar unul sigur va fi pe tiparul consacrat la Dinamo: tânăr, de perspectivă și român.

Astfel, deocamdată, două nume sunt trecute pe lista care i-a fost prezentată lui Zeljko Kopic: Emanuel Marincău și Mario Bărăitaru. Primul are 19 ani și provine dintr-o familie cu tradiție în fotbal. Tatăl său a jucat pentru FC Argeș, FCM Reșița, Universitatea Cluj și UTA Arad, iar finalul carierei l-a prins în ligile inferioare din Germania.

Marincău jr. a fost titular în „naționala” Under-19 a României anul trecut, iar acum face parte din lotul U20. A fost integralist cu Polonia și Elveția, în martie, impresionându-l pe selecționerul Adrian Iencsi. În prezent, joacă la echipa a doua a celor de la FSV Mainz – 21 de apariții și un gol marcat.

Dreptaci, are 1,90 m și poate juca atât fundaș central, cât și de bandă (stânga sau dreapta). Portalul de specialitate Transfermarkt l-a cotat la 125.000 de euro.

Celălalt fotbalist ochit de dinamoviști este Mario Bărăitaru (19 ani), scrie gsp.ro. El a evoluat în 17 partide pentru CSM Slatina, în Liga 2, marcând două goluri. Are 1,85 m și, la fel ca Emanuel Marincău, a fost promovat de la selecționata U19 la U20.

Kopic, probleme mari în centrul defensivei

Dinamo are un singur fundaș central pentru sezonul viitor. Este vorba de Matteo Duțu, adus de la AC Milan în iarnă. El a lăsat o impresie foarte bună la debut, în derby-ul cu Rapid, din play-off, chiar dacă pe final a fost eliminat.

Kennedy Boateng, titular incontestabil, va pleca de la Dinamo și este ieșit din planurile antrenorului croat. Togolezul are o ofertă uriașă din China și deja s-a înțeles cu un club de acolo.

Și situația lui Nikita Stoinov este nesigură. Fundașul cu clauză de reziliere de 2 milioane de euro este ofertat de mai multe cluburi, mai ales după ce a debutat deja pentru prima reprezentativă a Israelului.

