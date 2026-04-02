Este alertă în Timiș după ce un seif, cu urme de forțare, a fost găsit pe un drum agricol. Polițiștii au aflat cui aparținea și ce sumă se afla în el

Este alertă în Timiș după ce un seif, cu urme de forțare, a fost găsit pe un drum agricol. Polițiștii au aflat cui aparținea și ce sumă se afla în el

Este alertă în Timiș după ce un seif, cu urme de forțare, a fost găsit pe un drum agricol. Polițiștii au aflat cui aparținea și ce sumă se afla în el
Galerie Foto 2
FOTO - Caracter ilustrativ

Poliţiştii din judeţul Timiş au deschis o anchetă, miercuri, după ce au fost sesizaţi că, pe un drum agricol, a fost găsit un seif metalic, cu urme de forţare, care ar fi fost sustras din locuinţa unui bărbat de 42 de ani.

Primele cercetări au arătat faptul că persoane necunoscute ar fi intrat în casă, au sustras seiful – în care se aflau 26.000 de lire sterine şi 20.000 de lei – l-au tăiat şi apoi l-au abandonat pe câmp.

FOTO - Caracter ilustrativ: Poliția Română

FOTO – Caracter ilustrativ: Poliția Română

„La data de 1 aprilie 2026, în jurul orei 17:33, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către un bărbat de 31 cu privire la faptul că, pe un drum agricol dintre localităţile Beregsău Mare şi Cărpiniş, ar fi fost găsit un seif metalic abandonat, pe care s-ar fi observat urme de forţare”, au transmis, miercuri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiş.

În urma primelor verificări, s-a stabilit faptul că seiful ar fi fost sustras dintr-un imobil aparţinând unui bărbat, în vârstă de 42 de ani, situat în localitatea Cărpiniş, judeţul Timiş. Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că proprietarul imobilului este plecat în străinătate.

Autorul mai recomandă:

Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină

Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”

Mai spectaculos ca orice film. Jaf de 1,7 milioane de dolari în 70 de secunde într-un magazin de bijuterii din California

Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic

VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar

Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe