Poliţiştii din judeţul Timiş au deschis o anchetă, miercuri, după ce au fost sesizaţi că, pe un drum agricol, a fost găsit un seif metalic, cu urme de forţare, care ar fi fost sustras din locuinţa unui bărbat de 42 de ani.

Primele cercetări au arătat faptul că persoane necunoscute ar fi intrat în casă, au sustras seiful – în care se aflau 26.000 de lire sterine şi 20.000 de lei – l-au tăiat şi apoi l-au abandonat pe câmp.

„La data de 1 aprilie 2026, în jurul orei 17:33, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către un bărbat de 31 cu privire la faptul că, pe un drum agricol dintre localităţile Beregsău Mare şi Cărpiniş, ar fi fost găsit un seif metalic abandonat, pe care s-ar fi observat urme de forţare”, au transmis, miercuri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiş.

În urma primelor verificări, s-a stabilit faptul că seiful ar fi fost sustras dintr-un imobil aparţinând unui bărbat, în vârstă de 42 de ani, situat în localitatea Cărpiniş, judeţul Timiş. Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că proprietarul imobilului este plecat în străinătate.

