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Dmitro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, avertizează că Rusia se pregătește să atace Europa. „Are nevoie de cinci drone”

Dmitro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, avertizează că Rusia se pregătește să atace Europa. „Are nevoie de cinci drone”
Dmitro Kuleba avertizează că Rusia se pregătește să atace Europa / Sursa FOTO: Profimedia
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Dmitro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, susține că Rusia se pregătește să atace Europa. Potrivit acestuia, Vladimir Putin vrea să testeze NATO prin lovituri cu drone asupra infrastructurii critice.

Într-un material publicat de Politico, el mai afirmă că Ucraina va avea parte de cea mai grea iarnă de la începutul războiului.

Kuleba: „În Rusia se alimentează isteria antieuropeană”

Vorbind pentru rețeaua Axel Springer Global Reporters Network, Kuleba declară că propaganda rusă alimentează isteria antieuropeană. În plus, pregătirile continue pentru război sunt semne că Vladimir Putin pune la cale atacuri asupra altor țări europene.

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„În Rusia se alimentează isteria antieuropeană, pe care o interpretez ca fiind pregătirea pentru un conflict mai amplu cu restul Europei. Noi, ucrainenii, nu trebuie să vă târâm în război – Putin vă va târî în război. Rușii observă cum funcționează serviciile voastre de informații, cum acționează forțele voastre de securitatem cum reacționați și trag concluzii”, a adăugat Kuleba.

Deși lansează afirmații cât se poate de grave și fără a aduce vreo dovadă în sprijinul celor declarate, Dmitro Kuleba crede că Rusia nu pregătește o ofensivă pe scară largă dincolo de granițele Ucrainei. „Adevărul este că Rusia nu are nevoie de încă 400.000 de oameni pentru a purta acest război. Are nevoie de cinci drone. Europenii pot solicita consultări NATO… pot face apel la reținere. Dar, acest lucru nu va face decât să-l încurajeze pe Putin să facă următorul pas… El va avea întotdeauna suficiente capacități în materie de drone și rachete”, precizează diplomatul ucrainean.

„Putin este o garanție a războiului”

Fostul ministru de Externe se declară convins că Vladimir Putin nu își dorește să încheie războiul: „El nu caută o soluție, o pauză. Putin este o garanție a războiului – oricine va veni după Putin reprezintă o șansă pentru pace. Pentru el, o soluție care să avantajeze ambele părți nu este cea mai bună opțiune. Pentru el, lumea funcționează pe principiul victoriei și al înfrângerii. O parte trebuie să câștige, iar cealaltă trebuie să piardă. Cu cât acceptăm mai repede realitatea, cu atât putem elabora politici mai bune pentru a o aborda”.

Dmitro Kuleba a fost schimbat din funcția de ministru de Externe al Ucrainei în septembrie 2024.

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