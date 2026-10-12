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Comandantul suprem al NATO în Europa avertizează Rusia: „Suntem pregătiți să acționăm. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu ne poate amenința”

Comandantul suprem al NATO în Europa avertizează Rusia: „Suntem pregătiți să acționăm. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu ne poate amenința”
Alexus Grynkewich / Foto - Mediafax
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NATO este pregătită să răspundă rapid în cazul unui atac al Rusiei asupra Poloniei sau a statelor baltice, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa. Oficialul, aflat în Polonia pentru Forumul de Securitate de la Varșovia, a subliniat că alianța urmărește să descurajeze orice atac și că Ucraina joacă un rol important în securitatea europeană.

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NATO se pregătește pentru un eventual conflict

Comandantul suprem al Forțelor Aliate ale NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a vorbit despre securitatea continentului, amenințările cu care se confruntă alianța și modul în care aceasta ar răspunde în cazul unui atac al Rusiei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat TVP World, în Polonia, unde generalul participă la Forumul de Securitate de la Varșovia, care începe luni.

Luni, Grynkewich va susține un discurs în care va prezenta ceea ce NATO numește „Teoria Victoriei”.

Aceasta descrie „modul în care forțele ar desfășura operațiuni în cazul în care ne-am afla într-un conflict”, a explicat generalul pentru TVP World.

El a subliniat că NATO este o alianță defensivă, iar strategia sa se bazează pe împiedicarea unui eventual adversar de a-și atinge obiectivele militare. Această abordare urmărește atât să oprească un atac, cât și să descurajeze Rusia să îl lanseze.

Un potențial adversar trebuie să știe că alianța are un plan și este pregătită să îl pună în aplicare, a explicat generalul.

Aceștia ar trebui, astfel, „să ajungă la concluzia că nu vor să se confrunte cu noi, deoarece alianța este pregătită să acționeze”, a spus Grynkewich.

„Suntem o alianță defensivă, așa că nu avem nicio intenție de a agrava situația și nici nu avem nevoie să facem asta”, a declarat generalul. „Tot ce trebuie să facem este să ne asigurăm că nimeni nu ne poate amenința… Și acesta este obiectivul nostru principal.”

Generalul NATO spune că riscul unui atac rusesc este redus

Grynkewich a declarat că riscul ca Rusia să lanseze un atac de amploare asupra unui stat membru NATO este „relativ scăzut”, deoarece forțele Moscovei sunt angajate în războiul din Ucraina.

Totuși, în cazul unui atac asupra Poloniei sau a statelor baltice, alianța este pregătită să reacționeze rapid. Generalul a insistat însă că obiectivul principal este împiedicarea unui asemenea scenariu.

„Suntem pregătiți să reacționăm foarte rapid”, a spus el. „[Dar am] preveni ca acest lucru să se întâmple de la bun început… Câștigăm prin descurajare și câștigăm demonstrându-ne puterea. Și câștigăm demonstrându-ne unitatea din spatele acestei puteri.

Așadar, sper să nu vină niciodată ziua în care va trebui să răspundem, pentru că îi vom ține pe jar înainte ca ei să se gândească măcar să întreprindă vreo acțiune împotriva alianței noastre.”

Ucraina, importantă pentru securitatea NATO

Întrebat dacă Ucraina reprezintă un avantaj sau un dezavantaj pentru NATO, Grynkewich a afirmat că această țară este esențială pentru securitatea europeană și nord-americană.

„Consider că Ucraina este esențială pentru securitatea euro-atlantică”, a declarat generalul.

El a subliniat și importanța lecțiilor pe care NATO le poate învăța din război, susținând că Ucraina contribuie deja la securitatea alianței.

„Și cred că ucrainenii ne demonstrează chiar acum că devin un garant al securității, spre deosebire de cineva care doar primește donații. Dar cred că ei contribuie la securitatea noastră și vor continua să o facă în anii care vor urma”, a spus comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa.

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