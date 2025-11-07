Prima pagină » Actualitate » DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan

DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan

Adina Anghelescu
07 nov. 2025, 14:23, Actualitate
DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan

Dosarul privind rețeaua traficanților de influență în favoarea afaceristului Fănel Bogos din Vaslui devine din ce în ce mai complex, în condițiile în care jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare. DNA Iași îl acuză pe jurnalist de șantaj și complicitare la trafic de influență pentru că acesta ar fi publicat mai multe articole negative la adresa șefului Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Suma cu care ar fi fost plătit este de 11.900 lei.

  • După cum se știe, DNA Iași a deconspirat o întreagă rețea de traficanți de influență în favoarea lui Fănel Bogos, care a și fost arestat peventiv.
  • Bogos ar fi apelat la mai multe persoane care să îl ajute să îl destituie din funcție pe Ponea pentru că a primit mai multe ordonanțe de suspendare a activității fermei sale VANBET SRL.

Mai mult, șeful DSV Vaslui nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei, după ce s-a descoperit un focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de găini ouătoare din Vaslui.

Bogoș ar fi pus la bătaie 1,5 milioane de euro ca să îi reușească combinația

Bogoș ar fi pus la bătaie 1,5 milioane de euro ca să îi reușească combinația distrugerii lui Ponea, implicând persoane din mediul politic sau din serviciile secrete, parte dintre acestea fiind deja citate pentru audieri.

  • Conform surselor DNA citate de G4Media.ro,la data de 23.05.2025, pe site-ul Cetățeanul net, Antohe Cătălin a publicat un articol de presă denigrator la adresa numitului Ponea Mihai, prin care induce ideea că directorul executiv al DSVSA Vaslui, ar fi trucat organizarea unor concursuri în această instituție. De asemenea, acesta publică și răspunsul primit de la DNA privind efectuarea unei cercetări penale privind aspectele menționate mai sus.”
  • Din documentul procurorilor mai reiese că ”La data de 30.07.2025, la ora 18:02:30, Bogos Maria-Liliana îl contactează telefonic pe Bogos Fănel căruia îi transmite că Antohe Cătălin le-a emis o factură de 11.900 lei, cel mai probabil pentru publicarea articolelor denigratoare la adresa numitului Ponea Mihai în publicația online Cetățeanul.Net” – (Mi-a trimis ANTOHE 11900! Îl iau în calcul să-i fac plată?)
  • Firma jurnalistului Cătălin Antohe, SC Best Press Advertising SRL, a trimis facturile de plată la o firmă controlată de Bogos, SC Mevcer SRL în 07.05.2025, 29.05.2025, 08.07.2025 și 08.08.2025.

Din documentele DNA este menționat faptul că “aceste aspecte se coroborează cu discuția purtată de Bogos Fănel cu Bogos Maria-Liliana și cu faptul că numitul Antohe Cătălin a pornit o campanie de denigrare în spațiul public a numitului Ponea Mihai, de unde se poate trage concluzia că aceste sume de bani au fost solicitate de Antohe Cătălin pentru a-l denigra pe Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, în spațiul public.”

Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor

Guvernul a confirmat dezvăluirea Gândul că Ilie Bolojan s-a văzut cu Fănel Bogos din Rețeaua Rezerviștilor.

Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, susține însă că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore.

Gândul a scris în premieră despre dosarul în care apare și numele lui Ilie Bolojan. Premierul și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași, care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală, care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „PSD și USR nu au cum să guverneze împreună”
13:04
Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „PSD și USR nu au cum să guverneze împreună”
SPORT Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”
13:00
Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”
FLASH NEWS Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”
12:42
Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”
SPORT CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană
12:30
CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană
VIDEO Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României. Nu s-a stabilit data
11:59
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României. Nu s-a stabilit data
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață”
11:50
Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață”
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
PODCAST ALTCEVA Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
15:51
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate