DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan

Dosarul privind rețeaua traficanților de influență în favoarea afaceristului Fănel Bogos din Vaslui devine din ce în ce mai complex, în condițiile în care jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare. DNA Iași îl acuză pe jurnalist de șantaj și complicitare la trafic de influență pentru că acesta ar fi publicat mai multe articole negative la adresa șefului Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Suma cu care ar fi fost plătit este de 11.900 lei.
Mai mult, șeful DSV Vaslui nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei, după ce s-a descoperit un focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de găini ouătoare din Vaslui.
Bogoș ar fi pus la bătaie 1,5 milioane de euro ca să îi reușească combinația distrugerii lui Ponea, implicând persoane din mediul politic sau din serviciile secrete, parte dintre acestea fiind deja citate pentru audieri.
Din documentele DNA este menționat faptul că “aceste aspecte se coroborează cu discuția purtată de Bogos Fănel cu Bogos Maria-Liliana și cu faptul că numitul Antohe Cătălin a pornit o campanie de denigrare în spațiul public a numitului Ponea Mihai, de unde se poate trage concluzia că aceste sume de bani au fost solicitate de Antohe Cătălin pentru a-l denigra pe Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, în spațiul public.”
Guvernul a confirmat dezvăluirea Gândul că Ilie Bolojan s-a văzut cu Fănel Bogos din Rețeaua Rezerviștilor.
Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, susține însă că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore.
Gândul a scris în premieră despre dosarul în care apare și numele lui Ilie Bolojan. Premierul și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași, care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală, care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.
Sursă foto: Colaj Gândul
