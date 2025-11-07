DNA a pus sub acuzare și un jurnalist în mega-dosarul în care apare și numele premierului Bolojan

Dosarul privind rețeaua traficanților de influență în favoarea afaceristului Fănel Bogos din Vaslui devine din ce în ce mai complex, în condițiile în care jurnalistul Cătălin Antohe de la site-ul cetateanul.net a fost pus sub acuzare. DNA Iași îl acuză pe jurnalist de șantaj și complicitare la trafic de influență pentru că acesta ar fi publicat mai multe articole negative la adresa șefului Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Suma cu care ar fi fost plătit este de 11.900 lei.

După cum se știe, DNA Iași a deconspirat o întreagă rețea de traficanți de influență în favoarea lui Fănel Bogos

Bogos ar fi apelat la mai multe persoane care să îl ajute să îl destituie din funcție pe Ponea pentru că a primit mai multe ordonanțe de suspendare a activității fermei sale VANBET SRL.

Mai mult, șeful DSV Vaslui nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei, după ce s-a descoperit un focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de găini ouătoare din Vaslui.

Bogoș ar fi pus la bătaie 1,5 milioane de euro ca să îi reușească combinația distrugerii lui Ponea, implicând persoane din mediul politic sau din serviciile secrete, parte dintre acestea fiind deja citate pentru audieri.

Conform surselor DNA citate de G4Media.ro, ” la data de 23.05.2025, pe site-ul Cetățeanul net, Antohe Cătălin a publicat un articol de presă denigrator la adresa numitului Ponea Mihai, prin care induce ideea că directorul executiv al DSVSA Vaslui, ar fi trucat organizarea unor concursuri în această instituție. De asemenea, acesta publică și răspunsul primit de la DNA privind efectuarea unei cercetări penale privind aspectele menționate mai sus.”

” Din documentul procurorilor mai reiese că ”La data de 30.07.2025, la ora 18:02:30, Bogos Maria-Liliana îl contactează telefonic pe Bogos Fănel căruia îi transmite că Antohe Cătălin le-a emis o factură de 11.900 lei, cel mai probabil pentru publicarea articolelor denigratoare la adresa numitului Ponea Mihai în publicația online Cetățeanul.Net” – (Mi-a trimis ANTOHE 11900! Îl iau în calcul să-i fac plată?)

Firma jurnalistului Cătălin Antohe, SC Best Press Advertising SRL, a trimis facturile de plată la o firmă controlată de Bogos, SC Mevcer SRL în 07.05.2025, 29.05.2025, 08.07.2025 și 08.08.2025.

Din documentele DNA este menționat faptul că “aceste aspecte se coroborează cu discuția purtată de Bogos Fănel cu Bogos Maria-Liliana și cu faptul că numitul Antohe Cătălin a pornit o campanie de denigrare în spațiul public a numitului Ponea Mihai, de unde se poate trage concluzia că aceste sume de bani au fost solicitate de Antohe Cătălin pentru a-l denigra pe Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, în spațiul public.”

Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor

Guvernul a confirmat dezvăluirea Gândul că Ilie Bolojan s-a văzut cu Fănel Bogos din Rețeaua Rezerviștilor.

Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, susține însă că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore.

Gândul a scris în premieră despre dosarul în care apare și numele lui Ilie Bolojan. Premierul și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași, care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală, care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

