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DNA anunță că primarul din Iași a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Sunt vizați și alți 9 funcționari din primărie

DNA anunță că primarul din Iași a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Sunt vizați și alți 9 funcționari din primărie
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Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță că Mihai Chirica, primarul din Iași, a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Cu doar câteva ore înainte de emiterea comunicatului, edilul a fost prezent la sediul Anticorupție Iași, acolo unde a fost audiat de procurori.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul „Păcura”. Anunțul a fost făcut de instituție în urmă cu scurt timp. Edilul este acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași.

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Mihai Chirica, primar al municipiului Iași. Foto: Mediafax Foto.

Instituția face cercetări și în cazul altor nouă funcționari din Primăria Iași. Aceștia sunt vizați pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată.

„Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul CHIRICA MIHAI, primar al municipiului Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alți nouă funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pentru infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual în formă continuată”, a anunțat DNA.

Sunt cercetați și alți 9 funcționari din Primăria Iași

DNA susține că, în mai 2022, Mihai Chirica ar fi aprobat o plată de peste 2 milioane de lei către Rezervele de Stat. Suma, de 2.036.882 de lei, ar fi vizat achiziția a 542 de tone de păcură. Procurorii susțin că achiziția ar fi fost fictivă, iar cantitatea fusese anterior constatată ca lipsă din stocul de rezervă de stat.

DNA susține că plata ar fi fost posibilă pe baza unor documente care atestau în mod nereal existența și recepția păcurii. Mai mulți funcționari din Primăria Iași sunt cercetați pentru fals intelectual. Aceștia ar fi întocmit documente prin care figurau ca recepționate cantități de păcură care nu fuseseră livrate.

„La data de 27 mai 2022, inculpatul Chirica Mihai, în calitate de primar și ordonator principal de credite, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi aprobat, cu încălcarea dispozițiilor legale, efectuarea unei plăți în valoare de 2.036.882 lei din bugetul local în beneficiul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), reprezentând o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 tone de păcură, constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit la S.C. TERMO SERVICE S.A. Iași (societate subordonată Consiliului Local Iași).

Aprobarea plății respective, cu încălcarea legii, ar fi fost înlesnită prin activitatea anterioară desfășurată de funcționarii din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pe baza unor documente care ar fi atestat existența și recepția cantității de păcură, deși aceasta nu exista de fapt.

În plus, sunt cercetate infracțiuni de fals intelectual, săvârșite de funcționari din primărie, privind întocmirea și semnarea unor note de recepție și constatare de diferențe prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, recepționarea unor cantități de păcură care nu fuseseră efectiv livrate”, transmite DNA.

Primarul Iașului, Mihai Chirica

DNA susține că faptele ar fi produs un prejudiciu de 2.036.882 de lei bugetului local al municipiului Iași. Procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri imobile pentru recuperarea prejudiciului. Mihai Chirica a fost informat marți, 6 octombrie, că are calitatea de inculpat în dosar.

„Conduita descrisă ar fi cauzat o pagubă în valoare de 2.036.882 lei bugetului local al municipiului Iași și s-ar fi obținut, totodată, un folos necuvenit pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), constând în încasarea sumei nedatorate de 2.036.882 lei și în regularizarea scriptică a diminuării stocului de rezervă de stat prin descărcarea din gestiune a cantității de 542 tone păcură, precum și pentru S.C. TERMO SERVICE S.A., constând în acoperirea scriptică a lipsei din gestiune a aceleiași cantități de păcură

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului Chirica Mihai, precum și a altor inculpați”, mai transmite DNA.

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