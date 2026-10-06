Prima pagină » Actualitate » Mihai Chirica, audiat de procurorii anticorupție în dosarul „Păcura”. Peste 500 de tone de combustibil, dispărute din rezerva de stat. Primarul Iașului ar fi devenit inculpat

Mihai Chirica, audiat de procurorii anticorupție în dosarul „Păcura”. Peste 500 de tone de combustibil, dispărute din rezerva de stat. Primarul Iașului ar fi devenit inculpat

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost audiat marți de procurorii DNA în dosarul „Păcura”. Surse judiciare spun că edilul ar fi devenit inculpat în acest dosar. Chirica a mai fost audiat în dosar ca martor. La ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție Iași, primarul a spus că situația sa nu s-a schimbat.

Vezi galeria foto
4 poze

„Este aceeași situație ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mișcare”, a spus Mihai Chirica la ieșirea din sediul DNA Iași.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Primarul Iașului, Mihai Chirica

Surse judiciare susțin că Mihai Chirica ar fi fost informat că ar fi devenit inculpat în dosarul „Păcura”. Inițial, edilul fusese audiat ca martor, iar alți funcționari ai Primăriei Iași au fost audiați luni. În mai 2026, procurorii DNA au făcut percheziții în mai multe birouri ale instituției, arată News.ro.

Dosarul vizează dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Mihai Chirica a mai fost audiat pe 22 aprilie, când a spus că a fost întrebat despre evidența rezervei.

De asemenea, dosarul vizează și o plată pentru o cantitate de păcură care nu mai exista în stoc. DNA a făcut percheziții la Primăria Iași și la mai multe entități din sistemul de termoficare în decembrie 2024. Anchetatorii au cerut documente privind depozitarea păcurii în perioada 2021-2022, dar și fișe de post și contracte ale angajaților responsabili, arată Ziarul de Iași.

Sute de tone de combustibil ar fi dispărut din stocurile CET Iași

Mihai Chirica spunea că ancheta vizează o „dilemă” privind rezerva de păcură. Primarul susținea că a oferit procurorilor toate informațiile și că existau documente privind traseul combustibilului. Potrivit unor surse din anchetă, câteva sute de tone de păcură din stocurile CET Iași ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani.

„Înţeleg că este o dilemă referitoare la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Sursă video: Ziarul de Iași

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O elevă de 17 ani din Plopeni ar fi fost violată de trei colegi într-o clădire părăsită. Alți doi tineri ar fi asistat la comiterea faptelor
13:06
O elevă de 17 ani din Plopeni ar fi fost violată de trei colegi într-o clădire părăsită. Alți doi tineri ar fi asistat la comiterea faptelor
TURISM Castelul Peleș, Delta Dunării și Masa Tăcerii se mută pe străzile din Sevilla. „Rumanía te enspera”, campanie inedită de promovare turistică în Spania
12:36
Castelul Peleș, Delta Dunării și Masa Tăcerii se mută pe străzile din Sevilla. „Rumanía te enspera”, campanie inedită de promovare turistică în Spania
FLASH NEWS Comisia de Constituţionalitate, convocată de 5 ori, fără niciun rezultat. Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu au refuzat să se prezinte la audieri. Comisia cere o ultimă prelungire de 30 de zile
11:59
Comisia de Constituţionalitate, convocată de 5 ori, fără niciun rezultat. Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu au refuzat să se prezinte la audieri. Comisia cere o ultimă prelungire de 30 de zile
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, apel către liderii partidelor politice, la o zi după ce a fost desemnat premier: „Au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești”. „Sunt deschis la discuții”
11:49
Luca Niculescu, apel către liderii partidelor politice, la o zi după ce a fost desemnat premier: „Au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești”. „Sunt deschis la discuții”
NEWS ALERT Căutările marinarului dat dispărut au fost reluate, după atacul asupra navei cu cereale din Marea Neagră. Ce se întâmplă cu supraviețuitorii
11:42
Căutările marinarului dat dispărut au fost reluate, după atacul asupra navei cu cereale din Marea Neagră. Ce se întâmplă cu supraviețuitorii
FLASH NEWS AUR: Guvernul Niculescu, la mâna PSD. Chiar dacă ar fi învestit, ar putea avea viață scurtă, ca Executiv de avarie – SURSE
11:35
AUR: Guvernul Niculescu, la mâna PSD. Chiar dacă ar fi învestit, ar putea avea viață scurtă, ca Executiv de avarie – SURSE
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Ana Pandeli îl dă de gol pe Codin Maticiuc: „Simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12”
Digi24
Metodă de execuție folosită în SUA, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial.
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
ENERGIE Cristian Bușoi lansează un avertisment dur pentru iarna și primăvăra lui 2027: Trebuie să ne pregătim pentru prețuri foarte mari la electricitate
12:41
Cristian Bușoi lansează un avertisment dur pentru iarna și primăvăra lui 2027: Trebuie să ne pregătim pentru prețuri foarte mari la electricitate
CONTROVERSĂ Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
12:40
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
RELIGIE 300.000 de pelerini, așteptați la Iași de Sfânta Parascheva. Jandarmii au pregătit măsuri speciale
12:11
300.000 de pelerini, așteptați la Iași de Sfânta Parascheva. Jandarmii au pregătit măsuri speciale
FLASH NEWS Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
12:08
Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
CULTURĂ Doi români, printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2026. Marele anunț va fi făcut în 8 octombrie
12:01
Doi români, printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2026. Marele anunț va fi făcut în 8 octombrie
EXCLUSIV Se extinde fenomenul Călin Georgescu? Cristoiu: Marele pericol e să se solidarizeze suveraniștii din Europa/E mitul icoanei
11:57
Se extinde fenomenul Călin Georgescu? Cristoiu: Marele pericol e să se solidarizeze suveraniștii din Europa/E mitul icoanei

Cele mai noi

Trimite acest link pe