Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost audiat marți de procurorii DNA în dosarul „Păcura”. Surse judiciare spun că edilul ar fi devenit inculpat în acest dosar. Chirica a mai fost audiat în dosar ca martor. La ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție Iași, primarul a spus că situația sa nu s-a schimbat.

„Este aceeași situație ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mișcare”, a spus Mihai Chirica la ieșirea din sediul DNA Iași.

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Surse judiciare susțin că Mihai Chirica ar fi fost informat că ar fi devenit inculpat în dosarul „Păcura”. Inițial, edilul fusese audiat ca martor, iar alți funcționari ai Primăriei Iași au fost audiați luni. În mai 2026, procurorii DNA au făcut percheziții în mai multe birouri ale instituției, arată News.ro.

Dosarul vizează dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Mihai Chirica a mai fost audiat pe 22 aprilie, când a spus că a fost întrebat despre evidența rezervei.

De asemenea, dosarul vizează și o plată pentru o cantitate de păcură care nu mai exista în stoc. DNA a făcut percheziții la Primăria Iași și la mai multe entități din sistemul de termoficare în decembrie 2024. Anchetatorii au cerut documente privind depozitarea păcurii în perioada 2021-2022, dar și fișe de post și contracte ale angajaților responsabili, arată Ziarul de Iași.

Sute de tone de combustibil ar fi dispărut din stocurile CET Iași

Mihai Chirica spunea că ancheta vizează o „dilemă” privind rezerva de păcură. Primarul susținea că a oferit procurorilor toate informațiile și că existau documente privind traseul combustibilului. Potrivit unor surse din anchetă, câteva sute de tone de păcură din stocurile CET Iași ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani.

„Înţeleg că este o dilemă referitoare la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Sursă video: Ziarul de Iași