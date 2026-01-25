Viceamiralul în retragere Dorin Dănilă, fost șef al Forțelor Navale Române în perioada 2006-2010, a murit – sâmbătă – la vârsta de 72 de ani.

„Doliu în Forțele Navale Române. Sâmbătă, 24 ianuarie, a trecut la cele veșnice viceamiralul în retragere Dorin Dănilă, fost șef al Statului Major al Forțelor Navale în perioada 2006-2010. Statul Major al Forțelor Navale transmite familiei îndurerate sincere condoleanțe și o asigură de sprijinul necesar în aceste momente grele. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul transmis de foștii săi colegi, pe rețelele de socializare.

Cine a fost Viceamiralul Dorin Dănilă

Viceamiralul Dorin Dănilă s-a născut la data de 29 iunie 1953, la Brașov.

Începând cu anul 1970, s-a transferat în clasa a X-a la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, pe care l-a absolvit în anul 1972.

În perioada 1972-1976, a urmat cursurile Facultății de Navigație-Secția Militară a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanța, pe care a absolvit-o al doilea în promoție.

În calitate de cadet, a efectuat practica la bordul navelor militare și a navei-școală „Mircea”, cu care a participat la marșul de instrucție din anul 1974, în estul Mării Mediterane, cu escale în porturile Alexandria și Beirut.

Avansat la gradul de locotenent, la data de 23 august 1976, și-a început cariera militară în cadrul Divizionului 50 Vânătoare de Submarine Mangalia, în funcțiile de comandant Unitate de Luptă Observare, Transmisiuni și Radiotehnică pe vânătorul de submarine 2 (1976-1978), specialist cu Transmisiunile și Observarea Radiotehnică (1978-1980), respectiv comandant al vânătorului de submarine 1 (1980-1981).

În perioada 1981-1983, a urmat cursurile Facultății de Comandă și Stat Major – Secția Marină din cadrul Academiei Militare București.

După absolvirea acestei prestigioase instituții militare de învățământ a Armatei României, a fost repartizat ca șef de stat-major și prim-locțiitor al comandantului Divizionului 174 Dragoare de Radă Tulcea din Brigada 27 Fluvial-Maritimă, unitate de nave care, în perioada iulie 1986 – februarie 1990, a fost redislocată în garnizoana Sulina.

În anul 1984, a fost avansat la gradul de căpitan-locotenent.

În anul 1987, a urmat Cursul postacademic de marină în cadrul Academiei Militare din București.

În perioada octombrie 1989 – februarie 1990, a îndeplinit funcția de ofițer 2 în Biroul Operații din statul major al Diviziei 42 Maritime Mangalia, iar între 1990 și 1994 a fost șef de stat-major al Divizionului 50 Vânătoare de Submarine.

În anul 1990, a fost înaintat la gradul de căpitan de rangul 3, iar în anul 1993 la gradul de căpitan-comandor, la excepțional, pentru a doua oară în carieră.

În perioada 1994-1999, a îndeplinit funcția de comandant al Divizionului 50 Corvete, ulterior Fregate, din Mangalia, unitatea unde fusese repartizat ca locotenent la terminarea Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”.

La data de 31 iulie 1997, a fost avansat la gradul de comandor.

În acest timp, a urmat Cursul de Drept umanitar internațional (1995) și Cursul de limba franceză (1998).

În perioada 1999-2000, a fost șef de stat major al Brigăzii 56 Nave Antisubmarin, iar în perioada 2000-2001 locțiitor al comandantului Flotilei 2 Maritime.

În anul 2001, a urmat Cursul de comunicare și relații publice pentru comandanți de mari unități.

În perioada 1999-2002, a fost numit comandant al marșurilor fregatelor participante la misiunile organizate în Marea Neagră în cadrul „Parteneriatului pentru Pace” 1996; 2001, respectiv „Cooperative Partner” (Ucraina 2000; Georgia 2001), „Sea Breeze” (Ucraina 1998) și „Black Sea Partnership” (Turcia 1996; 2000; 2003).

În perioada iulie 2001 – februarie 2002, a îndeplinit funcția de șef al Secției Doctrină și Regulamente (Învățământ) în Statul Major al Forțelor Navale.

Între 14 februarie 2002 și 6 decembrie 2005, a fost comandant al Centrului 39 Scafandri Constanța.

În anul 2004, a absolvit Cursul postuniversitar de conducere strategică în cadrul Colegiului de Război, la Universitatea Națională de Apărare din București.

În perioada decembrie 2005 – mai 2006, a îndeplinit funcția de comandant al Bazei Maritime Constanța.

Între 1 iunie și 3 noiembrie 2006, a fost comandantul Comandamentului Flotei, iar în perioada 3 noiembrie 2006 – 30 iunie 2010 a îndeplinit funcția de șef al Statului Major al Forțelor Navale București.

La data de 30 iunie 2010, a fost avansat la gradul de viceamiral și trecut în rezervă.

