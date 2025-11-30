Doliu în lumea muzicii populare. A murit clarinetistul Nelu Moldoveanu

Clarinetistul Nelu Moldoveanu, membru marcant al Orchestrei „Doina Argeșului”, a murit pe 24 noiembrie 2025, la vârsta de 64 de ani. El a lăsat în urmă o carieră dedicată promovării muzicii populare din Argeș-Muscel, dar și o moștenire artistică apreciată de colegi și de public.

Originar dintr-o familie cu tradiție în muzica populară, Nelu Moldoveanu a moștenit talentul și sensibilitatea muzicală de la bunicul său, Ion Radu, cunoscut sub pseudonimul Nelu Briceag, un violonist apreciat și elev al legendarului Ion Matache din Priseaca, Coșești. Moștenirea aceasta a influențat profund stilul său interpretativ, conturând un ton distinctiv care a devenit semnătura sa.

De-a lungul carierei sale, Nelu Moldoveanu s-a remarcat prin capacitatea de a transforma fiecare melodie într-o adevărată poveste, iar interpretările sale au servit drept reper pentru colegi și pentru noile generații de instrumentiști.

Colegii din orchestră au transmis condoleanțe sincere familiei:

„Cu adâncă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a marelui instrumentist de muzică populară, clarinetistul Nelu Moldoveanu (15.X.1961-24.XI.2025), un nume emblematic al Orchestrei de muzică populară “Doina Argeșului”. Venit dintr-o familie cu rădăcini în domeniul muzicii tradiționale românești, Nelu Moldoveanu a moștenit de la bunicul său Ion Radu (Nelu Briceag), violonist renumit al Argeșului, fost elev al lui Ion Matache (din Priseaca, comuna Coşeşti), darul de a duce mai departe sunetul autentic al instrumentului său, transformându-l într-o voce vie a muzicii populare din Argeș-Muscel. În aceste clipe de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei care l-au cunoscut și l-au iubit, și către toți cei pentru care muzica lui a însemnat alinare și bucurie. Odihnească-se în pace, iar sunetul instrumentului său să răsune pentru totdeauna în amintirea celor care nu îl vor uita.”, au transmis colegii din orchestră.

