Prima pagină » Actualitate » Doliu în lumea muzicii populare. A murit clarinetistul Nelu Moldoveanu

Doliu în lumea muzicii populare. A murit clarinetistul Nelu Moldoveanu

30 nov. 2025, 14:20, Actualitate
Doliu în lumea muzicii populare. A murit clarinetistul Nelu Moldoveanu

Clarinetistul Nelu Moldoveanu, membru marcant al Orchestrei Doina Argeșului”, a murit pe 24 noiembrie 2025, la vârsta de 64 de ani. El a lăsat în urmă o carieră dedicată promovării muzicii populare din Argeș-Muscel, dar și o moștenire artistică apreciată de colegi și de public.

Originar dintr-o familie cu tradiție în muzica populară, Nelu Moldoveanu a moștenit talentul și sensibilitatea muzicală de la bunicul său, Ion Radu, cunoscut sub pseudonimul Nelu Briceag, un violonist apreciat și elev al legendarului Ion Matache din Priseaca, Coșești. Moștenirea aceasta a influențat profund stilul său interpretativ, conturând un ton distinctiv care a devenit semnătura sa.

De-a lungul carierei sale, Nelu Moldoveanu s-a remarcat prin capacitatea de a transforma fiecare melodie într-o adevărată poveste, iar interpretările sale au servit drept reper pentru colegi și pentru noile generații de instrumentiști.

Colegii din orchestră au transmis condoleanțe sincere familiei:

„Cu adâncă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a marelui instrumentist de muzică populară, clarinetistul Nelu Moldoveanu (15.X.1961-24.XI.2025), un nume emblematic al Orchestrei de muzică popularăDoina Argeșului”. Venit dintr-o familie cu rădăcini în domeniul muzicii tradiționale românești, Nelu Moldoveanu a moștenit de la bunicul său Ion Radu (Nelu Briceag), violonist renumit al Argeșului, fost elev al lui Ion Matache (din Priseaca, comuna Coşeşti), darul de a duce mai departe sunetul autentic al instrumentului său, transformându-l într-o voce vie a muzicii populare din Argeș-Muscel.

În aceste clipe de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei care l-au cunoscut și l-au iubit, și către toți cei pentru care muzica lui a însemnat alinare și bucurie. Odihnească-se în pace, iar sunetul instrumentului său răsune pentru totdeauna în amintirea celor care nu îl vor uita.”, au transmis colegii din orchestră.

Autorul recomandă:

Valentin Voicilă, actor și liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la 67 de ani

Recomandarea video

Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor, mai complicat decât s-a crezut. Ce au descoperit acum cercetătorii?

Cele mai noi