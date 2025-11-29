Este doliu în lumea actoriei din România. Valentin Voicilă, actor și liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la 67 de ani. Bărbatul a fost internat în stare critică în spital, iar organismul i-a cedat în cursul serii de joi, 27 noiembrie 2025.

În urmă cu câteva zile, Valentin Voicilă a fost internat în stare critică în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean Arad. Joi seară, 27 noiembrie, organismul său a cedat. Coșmarul ar fi început din 5 mai 2024, când bărbatul fusese victima unui grav accident rutier. În urma accidentului, acesta s-a ales cu o comoție cerebrală și traumatisme multiple, rămânând cu sechele permanente, scrie criticarad.ro.

Valentin Voicilă a murit la 67 de ani

Reprezentanții Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad au notat, vineri, 28 noiembrie 2025, un mesaj prin care anunță trecerea în neființă a lui Valentin Voicilă. De altfel, au amintit și contribuția pe care a adus-o atât pe scena teatrului, cât și în momentele Revoluției din 1989.

„Colegul nostru, actorul Valentin Voicilă, a plecat dintre noi. A părăsit această lume la doar 67 de ani, lăsând în urmă o scenă goală și un pustiu imens în sufletele celor care l-au iubit și admirat.

Născut în 1958, la Brăila, Valentin Voicilă a fost un artist dedicat, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (UNATC), unde a avut privilegiul de a-l avea profesor pe Amza Pellea. Încă din primul an de studenție a urcat pe scena Teatrului Bulandra, dovedindu-și talentul și pasiunea pentru teatru.

Cariera sa artistică l-a purtat la Teatrul din Baia Mare, pentru ca mai apoi, să bucure publicul arădean, de pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, oraș în care avea să devină o figură emblematică, nu doar ca actor, ci și ca om implicat în viața comunității.

În momentele dramatice ale lui decembrie 1989, Valentin Voicilă a fost în primele rânduri. A preluat conducerea județului în 22 decembrie și a reprezentat Aradul în Parlament, ca președinte al C.P.U.N. și C.F.S.N. Arad.

Astăzi, cortina s-a tras pentru totdeauna, dar lumina amintirii lui rămâne aprinsă în gândurile și inimile noastre. Drum lin!”, se arată în mesajul notat pe Facebook de Teatrul Clasic „Ioan Slavici”.

Filmografie:

Întoarce-te și mai privește o dată (1981)

Să mori rănit din dragoste de viață (1984)

Întunecare (1986)

Există joi? (1988)

Somewhere in the East (1991)

15 (2005)

