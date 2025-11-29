Este doliu în lumea actoriei din România. Valentin Voicilă, actor și liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la 67 de ani. Bărbatul a fost internat în stare critică în spital, iar organismul i-a cedat în cursul serii de joi, 27 noiembrie 2025.
În urmă cu câteva zile, Valentin Voicilă a fost internat în stare critică în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean Arad. Joi seară, 27 noiembrie, organismul său a cedat. Coșmarul ar fi început din 5 mai 2024, când bărbatul fusese victima unui grav accident rutier. În urma accidentului, acesta s-a ales cu o comoție cerebrală și traumatisme multiple, rămânând cu sechele permanente, scrie criticarad.ro.
Reprezentanții Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad au notat, vineri, 28 noiembrie 2025, un mesaj prin care anunță trecerea în neființă a lui Valentin Voicilă. De altfel, au amintit și contribuția pe care a adus-o atât pe scena teatrului, cât și în momentele Revoluției din 1989.
„Colegul nostru, actorul Valentin Voicilă, a plecat dintre noi. A părăsit această lume la doar 67 de ani, lăsând în urmă o scenă goală și un pustiu imens în sufletele celor care l-au iubit și admirat.
Născut în 1958, la Brăila, Valentin Voicilă a fost un artist dedicat, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (UNATC), unde a avut privilegiul de a-l avea profesor pe Amza Pellea. Încă din primul an de studenție a urcat pe scena Teatrului Bulandra, dovedindu-și talentul și pasiunea pentru teatru.
Cariera sa artistică l-a purtat la Teatrul din Baia Mare, pentru ca mai apoi, să bucure publicul arădean, de pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, oraș în care avea să devină o figură emblematică, nu doar ca actor, ci și ca om implicat în viața comunității.
În momentele dramatice ale lui decembrie 1989, Valentin Voicilă a fost în primele rânduri. A preluat conducerea județului în 22 decembrie și a reprezentat Aradul în Parlament, ca președinte al C.P.U.N. și C.F.S.N. Arad.
Astăzi, cortina s-a tras pentru totdeauna, dar lumina amintirii lui rămâne aprinsă în gândurile și inimile noastre. Drum lin!”, se arată în mesajul notat pe Facebook de Teatrul Clasic „Ioan Slavici”.
Sursă foto: Facebook Teatrul Clasic Ioan Slavici / captură YouTube