Doliu în televiziunea din România. A murit Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR

Este doliu în televiziunea din România. Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR, a murit la vârsta de 57 de ani. Bărbatul activa de mai bine de două decenii la emisiunea emblematică, iar decesul lui a lăsat multă durere în urmă.

Eugen Roibu activa încă din anul 2003 pe micile ecrane, la Televiziunea Română, fiind realizatorul emblematicii emisiuni „Pescar Hoinar”. Gazda emisiunii făcea de fiecare dată o incursiune în lumea pescuitului, fiind o adevărat delectare pentru pasionații acestui sport.

De altfel, aducea în fața telespectatorilor și, implicit, a pasionaților de pescuit o serie de povești interesante, precum și tradiții și tehnici. De asemenea, în emisiunile sale erau prezentate nu doar peisaje naturale, ci și destinații potrivite pentru iubitorii acestei activități.

„Din păcate, ne-a părăsit Eugen Roibu, autorul şi realizatorul emisiunii #PescarHoinar, difuzată neîntrerupt din 2003 la Televiziunea Română. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei!”, este mesajul notat de reprezentanții TVR1 pe Facebook.

De-a lungul emisiunilor prezentate la TVR, Eugen Roibu reușea să aducă în fața telespectatorilor subiecte noi și să descopere destinații noi. De-a lungul carierei sale, el a avut colaborări importante, precum cea cu Victor Țăruș și Ștefan Stoica, scrie Cancan.

„A plecat să pescuiască alte ape, prietenul nostru, Eugen Roibu, vocea și omul din spatele ideii Pescar Hoinar… pentru unii dom’profesor, pentru alții pescarul veșnic începător ce avea noroc, iubitor al deltei și al pescuitului la știucă, a hoinărit ani de zile alături de Victor Țăruș și apoi împreună cu mine, căutând să trăiască momentul și să-l împărtășească cu telespectatorii ce au fost și sunt alături, emisiune de emisiune. Condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a notat Ștefan Stoica pe Facebook.

