Doliu național în Elveția în memoria victimelor tragediei de la Crans-Montana

09 ian. 2026, 08:26, Actualitate
Vineri, 9 ianuarie, Elveția îi va comemora pe cei 40 de oameni care și-au pierdut viața în incendiul din clubul „Le Constellation” din Crans-Montana cu un moment național de reculegere stabilit la ora locală 14.00, iar clopotele bisericilor vor suna în toată țara la acea oră.

Zi de doliu național în Elveția, în urma tragediei de la Crans-Montana

O ceremonie oficială va avea loc la ora 13:45 în Martigny, unde o mie de invitați, inclusiv mai mulți șefi de stat, sunt așteptați la Centrul de Expoziții și Întâlniri Martigny (CERM).

Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său italian Sergio Mattarella vor fi prezenți, precum și trei consilieri federali, inclusiv președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin. Reprezentanți politici din 32 de state, UE și Parlamentul European vor participa la ceremonie.

Incendiul dramatic de Revelion a ucis 40 de persoane, dintre care 22 elvețieni și 18 străini. Victimele aveau între 14 și 39 de ani, iar jumătate erau minori. Un total de 116 persoane au fost, de asemenea, rănite. Printre aceștia se numără 21 de bărbați elvețieni și 47 de cetățeni elvețieni. Un total de 83 de victime sunt încă spitalizate.

Un român, printre victimele incendiului de la Crans-Montana

Printre victime a fost identificat și un tânăr român în vârtă de 18 ani,Guillaume Oana. Adolescentul provenea din județul Gorj și avea dublă cetățenie. Din informațiile obținute de Gândul, mama sa este din Rovinari, iar în perioada tragediei adolescentul se afla în grija tatălui, părinții fiind divorțați. Românul fusese inițial dat dispărut, însă Ministerul Afacerilor Externe a confirmat duminică faptul că tâbărul este decedat. 

