Nicușor Dan se consultă azi cu liderii partidelor din coaliție. Care sunt variantele președintelui pentru a rezolva criza politică

Criza politică a intrat într-o fază în care deciziile rapide devin inevitabile. După ce PSD a retras sprijinul pentru Ilie Bolojan și a anunțat plecarea miniștrilor, președintele Nicușor Dan încearcă să gestioneze o situație în care majoritatea parlamentară s-a evaporat.

Coaliția s-a rupt, iar încrederea dintre parteneri a dispărut aproape complet. Fiecare tabără vorbește despre stabilitate, dar declarațiile din ultimele ore arată mai degrabă pregătiri pentru război.

Programul anunțat de Administrația Prezidențială este următorul:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL)

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR)

De unde a pornit criza politică

Ruptura a fost declanșată de decizia PSD de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan, ceea ce a lăsat guvernul fără majoritate parlamentară . Practic, Executivul funcționează acum într-un vid politic.

Situația nu este doar una de orgolii politice. Miza este mult mai mare. Instabilitatea pune în pericol accesarea a aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri europene și afectează încrederea piețelor. Cu alte cuvinte, criza politică riscă să se transforme rapid într-o problemă economică.

În acest context, Nicușor Dan încearcă să joace rolul de mediator.

„Vom organiza câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă”, a spus șeful statului.

Se știe că Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână la guvernare, așa cum vrea și o mare parte a conducerii partidului. Președintele a declarat, de asemenea, în mod repetat, că nu dorește să fie nici de partea PSD, nici de partea lui Bolojan.

Ce variante are președintele

Președintele nu mai are luxul de a amâna la nesfârșit. După consultări, va trebui să facă o alegere. Opțiunile, însă, sunt limitate și toate vin cu riscuri politice.

Prima variantă ar fi una directă și personală. Să îl cheme pe Ilie Bolojan și să îi ceară, în numele interesului național, să se retragă. Ar deschide drumul pentru desemnarea unui alt prim-ministru de la PNL și ar permite refacerea coaliției cu PSD. Este o soluție rapidă, dar ar însemna o intervenție puternică în jocul intern al liberalilor. A doua opțiune merge în aceeași direcție, dar fără aceeași presiune. Nicușor Dan poate desemna direct un alt premier din PNL, ocolind astfel actualul lider al partidului. Ar transmite un semnal clar că Bolojan nu mai este o variantă, dar ar risca o ruptură internă în PNL. O a treia variantă schimbă complet logica negocierii. Desemnarea unui premier de la PSD, cel mai probabil Sorin Grindeanu . Ar muta centrul de putere spre social-democrați și ar forța PNL să decidă rapid dacă rămâne la guvernare sau trece în opoziție. Există și scenariul tehnocrat. Președintele ar putea desemna un premier independent, pentru a evita conflictul direct cu Ilie Bolojan și pentru a nu obliga PNL să-și sacrifice propriul lider. În această variantă, este foarte probabil ca PNL să meargă în opoziție, iar la putere să apară un guvern minoritar PSD–UDMR–USR. Ar fi o soluție de echilibru, dar instabilă politic. Ultima variantă este un compromis intern în PNL. Desemnarea unui alt premier liberal, în cazul în care partidul decide că nu merită să intre în opoziție doar pentru a-l păstra pe Bolojan. În acest scenariu, PNL ar accepta un alt lider de guvern și ar reveni la negocieri cu PSD pentru refacerea majorității.

Partidele, din ce în ce mai dure în declarații

În timp ce Cotroceniul caută miercuri o formulă de a împăca toate taberele, partidele își radicalizează pozițiile.

PSD transmite clar că nu mai susține actualul premier. Sorin Grindeanu spune că va merge la consultări cu un mesaj direct: partidul nu îl mai susține pe Bolojan, dar ar putea continua într-o „coaliție pro-europeană” . Asta lasă loc de negociere, dar doar în anumite condiții.

„În 45 de zile, premierul Bolojan fie găsește o majoritate, fie demisionează”, a transmis Grindeanu marți.

De partea cealaltă, PNL nu dă semne că cedează. Liberalii au votat în unanimitate pentru continuarea guvernării sub conducerea lui Bolojan . Practic, cele două poziții sunt incompatibile.

„În acest sens, vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul Guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine: grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar”, a spus Bolojan marți după ședința PNL.

USR îl susține în continuare pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministrul. Dominic Fritz, liderul USR, a declarat că se așteaptă ca PSD să își asume până la capăt decizia de a-și retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan și să își retragă toți oamenii din funcții, din utimii 35 de ani, ”toate amantele și pilele”.

„Dacă PSD va face un pas spre AUR și în afara acestei guvernări, ne așteptăm ca PSD să ducă această asumare până la capăt și să-și retragă toți oamenii, peste tot unde, în ultimii 35 de ani, și-au pus oameni în sinecuri politice — toate amantele, toate pilele. Calea este liberă: să-și asume PSD până la capăt că nu mai vor să guverneze”, spune Fritz miercuri.

În afara coaliției, atacurile devin și mai dure. George Simion acuză că președintele „își depășește atribuțiile”, semn că opoziția încearcă să capitalizeze politic criza.

În paralel, sindicatele intră și ele în joc. Blocul Național Sindical cere o soluție rapidă: „găsiți un guvern stabil sau faceți anticipate”, presiune care arată că problema nu mai este doar politică, ci socială.

