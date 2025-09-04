Prima pagină » Actualitate » Donald Trump are joi o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski: „Veți vedea că se vor întâmpla lucruri”

Donald Trump are joi o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski: „Veți vedea că se vor întâmpla lucruri”

04 sept. 2025, 08:38, Actualitate
Donald Trump are joi o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski: „Veți vedea că se vor întâmpla lucruri”
sursa foto: Hepta_mediafaxfoto

Președintele american, Donald Trump, a anunțat că joi va avea o convorbire telefonică cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în condițiile în care demersurile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia au intrat în impas și provoacă frustare la Casa Albă.

Miercuri, Donald Trump a declarat că urmează să discute foarte curând” cu liderul ucrainean, pentru a decide pașii următori în privința războiului din Ucraina.

Voi avea o conversație cu el în următoarele zile și vom vedea ce facem”, a precizat Trump în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Potrivit CNN, Casa Albă a spus ulterior că apelul telefonic este programat pentru joi și a susținut că, deocamdată, nu există și o convorbire planificată cu președintele rus, Vladimir Putin.

Întrebat și despre un mesaj pentru Putin, Donald Trump a evitat să dea unul direct, însă a transmis un avertisment voalat:

„El știe unde situez și va lua o decizie. Dacă vom fi nemulțumiți de acea decizie, veți vedea se vor întâmpla lucruri.”

Întălnirea lui Donald Trump cu liderul polonez are loc în vreme ce Putin își consolidează vizibil poziția internațională, participând la evenimente în China, alături de alți lideri autoritari.

Această situație vine la peste două săptămâni după ce Donald Trump l-a găzduit pe Vladimir Putin în Alaska și l-a primit pe Zelenski la Washington, fără ca aceste contacte să ducă la apropierea unei întâlniri directe între cei doi președinți.

Astfel, propunerea de a-l primi pe Zelenski la Moscova a fost respinsă rapid de Kiev, care a catalogat-o drept inacceptabilă”.

Între timp, Donald Trump analizează dacă va continua încerce să joace rolul de mediator sau facă un pas înapoi, pe fondul stagnării eforturilor diplomatice.

Mediafax
