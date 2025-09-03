Prima pagină » Actualitate » Donald Trump îi ACUZĂ pe Xi Jinping și Vladimir Putin că s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii!

03 sept. 2025, 10:56, Actualitate
Donald Trump este convins că Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii. Prezența liderului Federației Ruse la uriașa paradă militară organizată de China a aprins beculețele roșii în Biroul Oval de la Casa Albă.

Președintele SUA nu se declară, însă, îngrijorat de apropierea celor două superputeri militare și asta dintr-un singur motiv: US Army este cea mai puternică forță armată de pe glob, a reamintit Trump lumii întregi!

Trump: „Conspirați împotriva Statelor Unite”

Într-un mesaj postat pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a scris următoarele: „Să aibă președintele Xi și minunatul popor chinez o zi excelentă de sărbătoare! Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Evenimentul de la Beijing, desfășurat în Piața Tiananmen, marchează 80 de ani de la victoria Chinei asupra Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial și a fost onorat de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a liderului nord-coreean Kim Jong-un, alături de alți zeci de șefi de stat și premieri.

Pe de altă parte, Trump a afirmat că nu este îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China, comentariu făcut la scurt timp după ce Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit și au discutat.

„Nu sunt deloc îngrijorat. Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a reacționat Trump.

