Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro

Mai este puțin până la începerea sezonului estival, iar două dintre cele mai populare destinații de vacanță din regiune, Croația și Muntenegru, se confruntă cu o lipsă de personal. Cele două țări au dat startul recrutărilor și au scos la concurs 95.000 de posturi sezoniere, cu salarii care ajung, în unele cazuri, și la 3.000 de euro pe lună.

Croația caută pentru acest sezon 70.000 de muncitori. În Muntenegru necesarul este undeva la 25.000 de angajați sezonieri, iar doar în Budva este nevoie de cel puțin 5.000 de oameni în domeniul turismului și ospitalităţii, relatează Observator News.

Cele mai numeroase locuri de muncă disponibile sunt, ca în fiecare an, în sectorul hotelier și al restaurantelor. Angajatorii caută în special ospătari, bucătari, ajutori de bucătar, personal pentru bucătărie, cameriste, lucrători în curățenie, recepționeri, animatori și personal de întreținere.

Cazare, masă și salarii atractive

Salariile sunt, în general, atractive, mai ales pentru posturile care necesită experiență. Ospătarii pot câștiga între 1.200 și 1.600 de euro lunar, barmanii între 1.400 și 1.600 de euro, iar recepționerii între 1.300 și 1.500 de euro. În zonele turistice, vânzătorii pot ajunge la venituri de 1.600–1.800 de euro.

Cele mai bine remunerate rămân însă joburile din bucătărie. Bucătarii pot câștiga între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, iar bucătarii-șefi pot ajunge până la 3.000 de euro. În acest sezon, sunt foarte căutați și pizzarii, cu salarii între 1.900 și 2.500 de euro. Specialiștii la grătar pot obține între 1.400 și 1.900 de euro, iar ajutorii de bucătar între 1.400 și 1.800 de euro, potrivit presei sârbe.

