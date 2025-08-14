Prima pagină » Actualitate » Dragoș Pîslaru: „Este o PRIORITATE în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni”

Dragoș Pîslaru: „Este o PRIORITATE în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 14:41, Actualitate
Dragoș Pîslaru:

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, a vorbit, în cadrul brief-ingului de presă de la finalul ședinței de guvern, și despre finanțarea proiectelor de infrastructură precum Anghel Saligny și a subliniat, în acest sens, că „este o prioritate în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni.”

Ministrul Investițiilor a fost întrebat de presă, cu privire la soluții alternative de finanțare a proiectului de infrastructură Anghel Saligny, în afară de PNNR. Oficialul a menționat că acest proiect reprezintă „o prioritate” și se încearcă finanțarea din bani europeni.

„Sunt peste 6,6 miliarde de proiecte cu risc mediu, la ele se adaugă eventualele reașezări din risc ridicat în risc mediu, sau proiecte tip Saligny, Comisia Europeană lucrează cel puțin din luna februarie, după informațiile pe care le am, cu privire la aceste scenarii.

Din punctul meu de vedere, evident că este o prioritate în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni, dar, pe de altă parte, este un semn de întrebare de ce atunci când faci achizițiile pe Saligny nu respecți toate, să spunem, cerințele europene, și nu uitați că, până la urmă, proiectele acestea au fost inventate tocmai pentru că pe banii europeni aveai mai multe sisteme de monitorizare, aveai mai multe proceduri.”, a precizat Dragoș Pîslaru.

