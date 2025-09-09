Prima pagină » Știri politice » Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj, urma să susțină o prelegere la Universitatea de Vest în calitate de „expert în securitate”

09 sept. 2025, 11:45, Știri politice
Alexandru Bălan, reținut de DIICOT pentru spionaj, venise la Timișoara pentru a susține o prelegere la Universitatea de Vest, în calitate de expert în securitate. Evenimentul axat pe „parcursul pro-european” al Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare era programat marți, la ora 10.00.

Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova este acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, care ar fi pus în pericol securitatea României.

Bălan ajunsese la Timișoara pentru a participa, în calitate de speaker, la conferința „Parcursul pro-european și provocările viitorului – Alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova”, organizată de Universitatea de Vest, și moderată de decanul Facultății de Comunicare, Alexandru Jădăneanț.

Alexandru Bălan era invitat în calitate de „expert în securitate”, alături de Iulian Chifu, Marilen Pirtea și Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, a fost prins pe aeroportul din Timişoara, luni, și este audiat la DIICOT, marți.

