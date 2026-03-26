Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților

Luiza Dobrescu

În urmă cu 42 de ani, Nicolae Ceaușescu așeza piatra de temelie la cea mai mare clădire civilă din Europa. O construcție care ar fi trebuit să reprezinte simbolul triumfului comunist în România, a ajuns să găzduiască puterea legislativă a țării, cu alte cuvinte, simbolul democrației. Însă Casa Poporului sau Palatul Parlamentului a început să se degradeze văzând cu ochii.  

Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, la temelia Casei Poporului. Scânteia. 1984

Casa Poporului a crăpat pe jumătate?

Imaginile surprinse de Gândul pe holul care-i desparte pe deputaţi de senatori, la nivelul P al Palatului Parlamentului, sunt mai mult decât elocvente. Până acum, degradarea părea să se rezume doar la perdele nespălate de zeci de ani. Însă nu și-ar fi imaginat nimeni că este amenințată chiar structura clădirii. Zidul care uneşte sectorul Senat de Camera Deputaţilor  s-a crăpat de sus până jos, dintr-un capăt în celălalt, încât ai senzaţia că oricând pereţii se vor despărţi şi te vor atrage în interior.

Palatul Parlamentului, inițial „Casa Republicii” sau „Casa Poporului”, a fost construit începând cu 1984, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, ca parte a unui proiect megalomanic de sistematizare a Bucureștiului.

Situat pe Dealul Spirii, clădirea s-a ridicat după ce s-a demolat aproximativ o cincime din centrul istoric, inclusiv cartierul Uranus, biserici și spitale. Este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume ca suprafață, după Pentagon, deși există indicii că a fost depășită ca dimensiuni de noua clădire a Parlametului din Thailanda.

Casa Poporului a fost ridicată exclusiv din materiale provenite din România: 1 milion mc de marmură, 3.500 tone cristal, 900.000 mc de lemn, 700.000 tone oțel și bronz. Are o suprafață construită la sol de 66.000 mp, o lungime de 270 m, lățime de 245 m și o înălțime de 86 m (peste cota 0), având 12 etaje vizibile și 8 niveluri subterane.

Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat

Pe lângă multele recorduri, Casa Poporului pare să mai lupte pentru unul: recordul rușinos pentru cele mai murdare perdele. Și nu e singura problemă. Gândul a fotografiat dezastrul administrativ de la Parlament

