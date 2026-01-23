Prima pagină » Actualitate » După ce l-a susținut, acum jurnalistul Florin Negruțiu dă de pământ cu Nicușor Dan pentru că a absentat de la Davos: România ratează toate șansele/N-avem idei, n-avem soluții!

23 ian. 2026, 14:19, Actualitate
Unul dintre cei mai vocali susținători ai președintelui în funcție, jurnalistul Florin Negruțiu, și-a revizuit punctul de vedere. Astfel, într-o postare tăioasă pe rețelele de socializare, jurnalistul Digi 24 critică absența lui Nicușor Dan de la Davos. 

În opinia lui Negruțiu, era obligatoriu ca România să fie reprezentată la nivel de șef de stat la Forumul mondial de la Davos, unde se dă ora exactă în arhitectura globală a viitorului.

Negruțiu: România ratează toate șansele

România ratează toate șansele. Acolo e usor! Iau altii o decizie, noi ne raliem! Nu trebuie să gândești! Nu trebuie , nu trebuie să iei decizii! Asta e greu! Să ai o poziție este foarte greu pe lumea asta!
N avem idei, n avem solutii!, scrie Negruțiu. 

De asemenea, jurnalistul a comentat ironic absența lui Nicușor Dan de la acest eveniment major, în direct la Digi Fm.

Probabil are o anxietate de-asta socială

De ce n-a fost, domnule, Nicușor Dan la Davos? Pentru că după o anumită vârstă, nu prea îți vine să te duci acolo unde sunt oameni. Problema lui este că e președintele României. Probabil are o anxietate de-asta socială, vreo fobie. Domne, cine e acolo? E lume? Bă nu mă duc, dacă e lume nu mă duc. La ONU la fel, ce să mă duc la ONU? E lume? Bă nu mă duc, stau acasă, stau liniștit, îmi pun un film. Ce să caut eu teleleu, cheltuiesc și bani și vin și obosit. La Revelion a dormit la ora 2, 3 săptămâni n-a fost om, a comentat acesta într-un dialog alături de colegii Vlad Craioveanu și Oana Zamfir. 

