După o ședință cu țipete, USR a decis să rămână la guvernare. Una dintre condiții, să își numească pensionara specială Avocat al Poporului

Comitetul Politic al USR, care s-a reunit luni, 23 martie, a adoptat – cu o majoritate de 96% – o rezoluție prin care reafirmă angajamentul ferm al partidului de a guverna responsabil, în interesul cetățenilor, în aceeași formulă de coaliție.

În acest sens, USR atrage atenția că cetățenii au așteptări legitime de la actuala guvernare, cum ar fi: reducerea privilegiilor, corectarea deficitului excesiv, controlul inflației, modernizarea statului și menținerea fermă a României pe traiectoria europeană.

În rezoluția adoptată astăzi, USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilității și al interesului public.

„În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale – inflație, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea. Guvernarea nu înseamnă intrigi și scandal, ci curaj și soluții. USR va rămâne un partener responsabil, dar nu va gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”, a declarat liderul USR, Dominic Fritz.

În acest context, USR face apel la toți partenerii de coaliție să revină la responsabilitate și la respectarea angajamentelor asumate față de cetățeni.

Comitetul Politic al USR a decis:

Ne asumăm responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică și cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toți partenerii, și să continuăm reforma statului în beneficiul cetățenilor. Susținem măsurile propuse de Guvern pentru a scădea presiunea prețurilor la benzină și motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii. Soluția pe termen lung este însă reducerea dependenței de petrol și de alte resurse fosile prin investiții în energii regenerabile și sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investițiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie și prin investiții în transportul în comun. Solicităm încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani și subminează o instituție esențială pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Partenerii de coaliție au obligația sǎ deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului și să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliție și fără alte condiționări. Condamnăm limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD și AUR împotriva USR, a miniștrilor săi, a membrilor și simpatizanților. Acest limbaj este incitare la violență, iar efectele lui coboară în stradă și pun în pericol siguranța tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar și a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile. Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate, prin susținerea unei moțiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD.

Autorul mai recomandă:

